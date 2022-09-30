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Генерал Салюков: ПЗРК «Верба» и «Игла» сбили треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ

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Российские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба» и «Игла» сбили треть всей уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ в ходе спецоперации, заявил главнокомандующий Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков.

Об этом он сообщил в интервью газете «Красная звезда».

«В поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае хорошо зарекомендовали себя ПЗРК «Игла» и «Верба», на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ», — заявил Салюков.

Он отметил, что свою эффективность по борьбе с БПЛА и РСЗО показали ЗРС С-300В, ЗРК «Бук-МЗ» и «Тор-М2».

Ранее Минобороны сообщило, что истребители ВКС России сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29 и бомбардировщик Су-24.

24 сентября российские средства противовоздушной обороны над Каховским водохранилищем сбили беспилотник Bayraktar TB2, который следовал в направлении Запорожской атомной электростанции. 

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