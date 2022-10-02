«Прямых аналогов в мире этим изделиям нет»: конструкторы ЦНПО «Ленинец» — о новых РЛС для российской армии

В России завершились испытания многофункциональных радиолокационных станций нового поколения «МАРС-2» и «Арес-МВК». Об этом в интервью RT рассказали разработчики радаров: начальник научно-исследовательского отделения ЦНПО «Ленинец», член-корреспондент Академии военных наук, полковник в отставке Владимир Рамицын и главный специалист предприятия, кандидат технических наук, подполковник запаса Сергей Иванов. Новейшие радары не имеют прямых аналогов в мире и способны обнаруживать практически любые цели. Как считают разработчики, «МАРС-2» и «Арес-МВК» в большей степени востребованы в Сухопутных войсках ВС РФ для контрбатарейной борьбы и обнаружения БПЛА.

— В сентябре коллектив ЦНПО «Ленинец» (Санкт-Петербург) на одном из полигонов Подмосковья провёл демонстрацию возможностей малогабаритных наземных радаров «МАРС-2» и «Арес-МВК». Ранее эти изделия были представлены на международном форуме «Армия-2022». Есть ли интерес военных к РЛС и чем они отличаются от современных аналогов?

Владимир Рамицын: Интерес военных структур к нашим радиолокационным станциям есть. И нашей конечной целью является принятие «МАРС-2» м «Арес-МВК» на вооружение российской армии. Мы очень рассчитываем, что это произойдёт в ближайшей перспективе, и готовы в сжатые сроки доработать РЛС под требования заказчиков.

«МАРС-2» и «Арес-МВК» — это совершенно новые изделия, которые были разработаны в инициативном порядке и прошли на сегодняшний день все необходимые заводские испытания.

Основное предназначение наших станций — контрбатарейная борьба и обнаружение БПЛА, однако по своей природе это многофункциональные изделия. Их можно использовать не только в артиллерийских подразделениях. Например, «МАРС-2» и «Арес-МВК» можно применять для охраны военных и стратегически важных гражданских объектов.

РЛС «Арес-МВК»

© ЦНПО «Ленинец»

Наши РЛС могут выполнять ряд задач исходя из функционального назначения. В этом их главное отличие от современных и предшествующих аналогов.

Поясню: у радаров, которые сейчас используются в ВС РФ и армиях зарубежных стран, существует достаточно чётко очерченная специализация. Они неплохо справляются с какой-то одной задачей, но характер современных вооружённых конфликтов из-за обилия угроз с воздуха и земли диктует необходимость чаще применять именно многофункциональные РЛС.

На наш взгляд, сейчас от радиолокационной станции требуется фиксировать и БПЛА, и пилотируемую авиацию, и ракеты, и различные типы артиллерийских боеприпасов, и движущиеся наземные и надводные цели. При этом РЛС должна «уметь» ещё и корректировать огонь.

«МАРС-2» и «Арес-МВК» как раз призваны заполнить пробелы, о которых я сказал. Насколько нам известно, прямых аналогов в мире этим изделиям нет.

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Если говорить про конкретное применение «МАРС-2» и «Арес-МВК», то в первую очередь мы ориентированы на снабжение сухопутных войск. Мы уверены, что наши РЛС позволят повысить эффективность ведения контрбатарейной борьбы и обнаружения БПЛА, в том числе малоразмерных аппаратов с минимумом металлических деталей.

Достичь таких результатов нашему предприятию помогла Михайловская военная артиллерийская академия. Её преподаватели, состоящие из офицеров ВС РФ, непредвзято оценивали нашу работу, указывали на недочёты, подсказывали, что необходимо улучшить.

Кроме того, благодаря участию в проекте Михайловской академии, мы смогли испытать РЛС на 33-м общевойсковом полигоне вблизи города Луга Ленинградской области. В настоящее время мы продолжаем сотрудничество с академией и имеем возможность проводить различные эксперименты в полевых условиях.

— В чём различия между двумя станциями?

Владимир Рамицын: «МАРС-2» и «Арес-МВК» изготовлены на одних и тех же принципах. Разница между ними заключается в секторе обзора. «МАРС-2» является трёхкоординатной станцией кругового обзора. Она сканирует пространство на 360 градусов, тогда как «Арес-МВК» осуществляет мониторинг отдельного сектора.

Создавая «Арес-МВК», коллектив ЦНПО «Ленинец» исходил из того, что войскам далеко не всегда требуется круговой обзор. Например, артиллеристы, как правило, имеют представление о местонахождении позиций противника, и им лучше подойдёт именно эта станция.

РЛС «МАРС-2» в ходе испытаний

© ЦНПО «Ленинец»

— Как на практике может выглядеть применение ваших РЛС?

Владимир Рамицын: Малые габариты и лёгкий вес позволяют устанавливать обе станции непосредственно на грунт, крышу зданий и любые подвижные платформы.

Самый простой способ применения РЛС — это перевозка в кузове автомобиля и установка с помощью треноги на землю.

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Привести станцию в рабочее положение за три минуты могут два-три человека. Сейчас для развёртывания современных аналогов на земле необходим расчёт из пяти-шести военнослужащих.

Конечно, при перевозке «МАРС-2» и «Арес-МВК» необходимо соблюдать определённые меры предосторожности, чтобы не повредить антенное полотно. Но это рядовые требования, знакомые каждому военному. Как показали испытания, наши станции неприхотливы, всепогодны, нормально переносят тряску при транспортировке, выдерживают воздействие ударной волны, соответствуют всем имеющимся ГОСТам.

— Что можете сказать о характеристиках станций?

Сергей Иванов: Помимо всего сказанного выше, добавлю, что наши РЛС отличают невысокая стоимость и незначительное энергопотребление. Кроме того, мы разработали очень «дружественный» интерфейс, упростив управление. Что я имею в виду? На современных РЛС огромное количество всевозможных аббревиатур, которые не так легко запомнить.

«МАРС-2» и «Арес-МВК» управляются дистанционно — по кабелю или радиоканалу. Это позволяет оператору выполнять все необходимые задачи из укрытия. Поступающая от радаров информация обрабатывается автоматически. Оператор видит цели на мониторе. По характеру движения он может понять, какой объект наблюдает — ракету, артиллерийский снаряд, БПЛА.

Для идентификации без участия оператора в РЛС интегрирована система распознавания целей на основе нейросети. Она у нас постоянно «обучается», запоминая характеристики разных типов целей во время испытаний.

В случае применения РЛС в ходе контрбатарейной борьбы происходит анализ траектории, скорости полёта цели и других показателей, связанных с ней. По итогу вычисляются координаты нахождения вражеской батареи. Данные с компьютера оператор РЛС передаёт на пункт управления, где принимаются соответствующие решения.

Наш коллектив понимает, что современные правила боя диктуют необходимость максимально оперативной передачи информации. Поэтому, если потенциальный заказчик предоставит нам протоколы, мы разработаем программное обеспечение для отправки данных по цифровому каналу связи, который сопрягается с ЕСУ ТЗ (единой системой управления тактического звена). Передача информации будет происходить в режиме реального времени, что естественным образом сократит цикл боевого управления.

Вариант корректировки огня с использованием РЛС разработки ЦНПО «Ленинец»

© ЦНПО «Ленинец»

Испытания продемонстрировали, что «МАРС-2» и «Арес-МВК» способны фиксировать движущиеся объекты на расстоянии 13 км. На первый взгляд, это небольшой показатель, но это не так. Если говорить про условия наблюдения, то дальность радиосигнала в принципе редко превышает 7—8 км из-за рельефа местности и «зелёнки» (радиолокационный сигнал не проходит через холмы, лесные массивы и искусственные преграды. — RT).

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— Сколько времени занимает вычисление координат батареи противника?

Сергей Иванов: Факторов, влияющих на скорость вычислительного процесса, множество. Но, по очень грубым оценкам, примерно десять секунд.

— Как удаётся фиксировать малоразмерные БПЛА? Ведь радиолокаторы в основном реагируют на крупные объекты.

Сергей Иванов: Да, современные РЛС с трудом обнаруживают малоразмерные беспилотники. Однако наши станции оснащены высокочувствительными приёмными устройствами, которые позволяют получать отражённые сигналы даже от малых поверхностей.

В целом «МАРС-2» и «Арес-МВК» отлично справляются с фиксацией целей с очень незначительной эффективной площадью рассеяния (ЭПР). Говоря простым языком, это так называемые «невидимки» — летательные аппараты, имеющие малую радиолокационную заметность.

Максимальная дальность обнаружения малоразмерных дронов нашими станциями составляет не менее 5 км. Но не буду скрывать — есть и чрезвычайно сложные цели как миниатюрные гражданские квадрокоптеры типа DJI Mini. На недавних испытаниях мы смогли обнаружить такой беспилотник на расстоянии 2 км — это серьёзное достижение. Тем более DJI Mini сейчас активно используются для разведки в интересах Вооружённых сил.

— На современном ТВД может применяться широкий спектр средств поражения источников радиолокационного излучения. Это и противорадиолокационные ракеты, и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В конце концов контрольно-наблюдательные пункты могут быть уничтожены артиллерией, танками и диверсантами. Существует ли поминание того, что РЛС очень уязвимы и что их практически нереально защитить?

Сергей Иванов: Безусловно. Когда активно применяется артиллерия, обе стороны конфликта всегда ведут охоту за радиолокационными станциями друг друга. Потери радаров становятся практически неизбежными.

Однако есть тактические приёмы, позволяющие запутать противника и сократить ущерб от его ударов. Не буду вдаваться в подробности, но могу сказать, что самый простой способ эффективного применения РЛС контрбатарейной борьбы на ТВД заключается в том, чтобы устанавливать действующие и резервные станции на определённом расстоянии друг от друга. Существуют особые алгоритмы их работы, которые позволяют сбить неприятеля с толку.

Однако в зону боевых действий всё равно требуется перебрасывать большое количество радиолокационных станций. При этом экономика войны требует того, чтобы они были не слишком дорогими и массово выпускались. «МАРС-2» и «Арес-МВК» соответствует этим критериям.

— Сейчас идёт много дискуссий по поводу контрбатарейной борьбы. Очевидно, что опыт спецоперации подсказывает необходимость её дальнейшего усовершенствования. Как ваши станции могут помочь в этом процессе?

Владимир Рамицын: Мы разрабатывали РЛС с учётом тенденций, которые в последнее время наметились в контрбатарейной борьбе, но пока не воплощены в жизнь. В этом контексте коллектив нашего предприятия рассматривает «МАРС-2» и «Арес-МВК» как один из элементов завоевания информационного превосходства.

О чём идёт речь? Сейчас контрбатарейная борьба построена на том, чтобы вычислять координаты вражеского орудия после выстрела, который априори демаскирует неприятеля.

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Естественно, важна оперативность вычисления координат местоположения артиллерии противника, и наши РЛС после интеграции в ЕСУ ТЗ будут здесь очень хорошими помощниками.

Однако далеко не всегда даже очень хорошо выстроенная система такой контрбатарейной борьбы позволяет уничтожать вражескую артиллерию. Особенно это касается противодействия системам РСЗО. Если они отстреливают несколько ракет, то их можно не успеть накрыть ответным огнём.

С другими комплексами, конечно, попроще, но современная артиллерия постоянно меняет позиции и за сутки боевого дежурства может заниматься боевыми стрельбами максимум 20—30 минут. Угнаться за современными мобильными артиллерийскими системами становится всё тяжелее.

Назрела необходимость изменить саму концепцию контрбатарейной борьбы. Новый подход должен заключаться в том, чтобы наносить удары по вражеской артиллерии ещё до первого выстрела. С этой целью необходимо создать более совершенный разведывательно-информационный контур, где РЛС и беспилотная авиация будут обнаруживать цель до её появления на огневом рубеже.

Уничтожение артиллерийской батареи будет осуществляться, когда она остановилась для подготовки к стрельбе или прямо на марше к огневому рубежу.

Концепция превентивной контрбатарейной борьбы, о которой я сейчас говорю, может быть реализована только с завоеванием информационного превосходства. Для этого требуются комплексные меры по совершенствованию беспилотной авиации, РЛС, средств связи и управления.

Со своей стороны мы уверены, что российская армия обязательно возьмёт на вооружение новый разведывательно-информационный контур, элементами которого могут стать наши многофункциональные станции.