«Стратеги» и ракетоносцы: как атомные подводные крейсеры «Князь Олег» и «Новосибирск» усилят ядерный компонент ТОФ

Атомные подводные крейсеры «Князь Олег» и «Новосибирск» прибыли к месту постоянной дислокации на Камчатке. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Князь Олег» — носитель 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», а «Новосибирск» вооружён крылатыми ракетами «Калибр» и сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс». Эксперты отмечают, что эти субмарины значительно усилят возможности Тихоокеанского флота по обеспечению безопасности России, увеличат мощь подводного компонента ядерной триады РФ и дадут сигнал потенциальным противникам Москвы в регионе.

Атомные подводные лодки «Князь Олег» и «Новосибирск» прибыли к месту постоянной дислокации на Камчатке, где они будут нести службу в составе Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (проект 955А, «Борей-А») «Князь Олег» и атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (проект 885М, «Ясень-М») «Новосибирск», совершив межфлотский переход из Северного в Тихоокеанский флот, прибыли в пункт постоянной дислокации на Камчатке», — сообщили в оборонном ведомстве РФ.

Подводные лодки значительную часть маршрута протяжённостью почти 5,5 тыс. миль прошли под арктическими льдами, подчеркнули в Минобороны. Кроме того, «Новосибирск» в рамках комплексной арктической экспедиции «Умка-2022» из акватории Чукотского моря произвёл пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской цели из надводного положения.

На Камчатке встретили атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», которые прибыли к месту постоянной дислокации

Атомные крейсеры встречал командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев.

«Он принял доклад командиров АПЛ о завершении арктического межфлотского перехода и поздравил подводников с прибытием к постоянному месту базирования», — отмечается в сообщении МО.

Подводные мощности

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» — первый серийный стратегический подводный ракетоносец, произведённый по модернизированному проекту 955А «Борей-А».

От первых лодок проекта «Борей» он отличается меньшей шумностью, улучшенными системами маневрирования, удержания на глубине и управления оружием.

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Подлодки проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» несут по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Они обладают возможностью так называемого сухого старта: перед пуском шахта, откуда вылетает ракета, не заполняется водой. Это свойство позволяет уменьшить вероятность обнаружения подлодки гидроакустикой противника.

Кроме того, «Булаву» можно запускать из-под толщи арктического льда без необходимости предварительно проламывать его.

«Новосибирск» — первая серийная многоцелевая атомная подводная лодка четвёртого поколения проекта 885М «Ясень-М», оснащённая крылатыми ракетами.

Основу арсенала этих АПЛ составляют крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс». Основная задача подводных лодок «Ясень» — отслеживание и уничтожение как подводных крейсеров стратегического назначения, так и надводных и даже наземных целей.

«Ясень» оснащён восемью вертикальными шахтами, которые обеспечивают возможность залповой стрельбы высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Тихоокеанское усиление

За последние несколько лет Россия активизировала усилия по насыщению Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России стратегическими атомными подводными лодками. Так, в 2015 году для службы на ТОФ прибыл «стратег» проекта 955 «Борей» — подводный корабль «Александр Невский».

Тогда главком ВМФ России адмирал Виктор Чирков сообщил, что группировка стратегических атомных подводных лодок РФ на Тихом океане будет поддерживаться и развиваться.

Торжественная церемония спуска на воду подлодки проекта «Ясень-М» «Новосибирск»

РИА Новости

© Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"

Усиление подводного компонента ТОФ не осталось незамеченным на Западе. В 2016 году глава Тихоокеанского командования американских вооружённых сил адмирал Гарри Харрис на слушаниях в конгрессе заявил, что ВМС США в этом регионе испытывают недостаток субмарин, в то время как Россия наращивает свои подводные силы.

Однако планы усиления ТОФ ракетными подводными крейсерами стратегического назначения не остановились на одном «Александре Невском».

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В октябре 2021 года начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил, что в ближайшие годы флот будет усилен двумя «стратегами» проекта 955 «Борей-А» и двумя АПЛ проекта 885М «Ясень-М».

«Согласно плану вооружения, в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. Мы ожидаем поступление четырёх подводных лодок — два «Борея» и два «Ясеня». Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях», — рассказал военачальник.

Наварский также сообщил, что на завершающем этапе находится строительство современной причальной инфраструктуры, которая позволит обеспечивать находящиеся на базе подлодки всем необходимым: электричеством, водой и кислородом.

Сигнал потенциальным противникам

Усиление ТОФ новыми стратегическими подводными крейсерами и АПЛ становится необходимым в нынешней военно-политической обстановке, так как позволит надёжно защитить российские акватории от военных провокаций и посягательств потенциального противника, отметил в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

«Выбор этого места базирования обусловлен наличием выхода в открытый океан к берегам нашего потенциального противника. Подводные стратегические крейсеры — одна из важнейших основ ядерной триады. В мировом океане невозможно постоянно и точно отслеживать перемещения подводных кораблей. Такой корабль со стратегическим ядерным оружием на борту представляет колоссальную опасность для любого противника», — рассказал эксперт.

Ограниченное количество флотов стран мира могут позволить себе содержать подводный стратегический крейсер, и на сегодня только США и Россия эксплуатируют их не в единичном количестве, подчеркнул Константин Стрельбицкий.

«Важно ли перебазирование «Князя Олега» и «Новосибирска» в контексте нынешней геополитической ситуации? Да, важно. Традиционно действия нашего Тихоокеанского флота были направлены на сдерживание нашего вероятного противника в лице США и его союзников. Так что усиление ТОФ подлодками «Борей-А» и «Ясень-М» носит превентивный характер», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что после начала спецоперации на Украине стратегические силы РФ были приведены в полную боевую готовность.

«Основное их предназначение — сдерживать любые попытки со стороны НАТО и США угрожать нашей стране средствами ядерного поражения. Таким образом, увеличение подводной группировки на Тихом океане обеспечит наиболее надёжную безопасность России в случае угроз применения ядерного оружия», — подчеркнул военный эксперт.

Насыщение Тихоокеанского флота стратегическими подлодками и усиление подводного компонента ядерной триады РФ в условиях роста конфликтности в мире дадут ясный сигнал потенциальным противникам России и поэтому имеют «принципиальное значение», заключил Юрий Кнутов.