Атомная подлодка ТОФ «Александр Невский» вернулась в пункт базирования на Камчатке

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота (ТОФ) «Александр Невский» проекта «Борей» вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам капитана корабля, экипаж подлодки успешно выполнил поставленную боевую задачу, весь личный состав здоров. Отличившимся военнослужащим вручили ведомственные медали и грамоты.

После пополнения запасов экипаж начнёт подготовку к выполнению новых задач.

Как ранее сообщало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.