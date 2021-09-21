Атомная подлодка ТОФ «Александр Невский» вернулась в пункт базирования на Камчатке
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По словам капитана корабля, экипаж подлодки успешно выполнил поставленную боевую задачу, весь личный состав здоров. Отличившимся военнослужащим вручили ведомственные медали и грамоты.
После пополнения запасов экипаж начнёт подготовку к выполнению новых задач.
Как ранее сообщало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.