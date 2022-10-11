Шквал огня: как совершенствовались отечественные авиационные орудия
- Пулемёт ШКАС/самолёт Су-57 (носитель модернизированной пушки ГШ-301)
- © Public Domain / РИА Новости
11 октября 1932 года Реввоенсовет СССР утвердил постановление о принятии на вооружение Красной армии авиационного пулемёта системы Шпитального — Комарицкого калибра 7,62 мм.
Оружие получило наименование ШКАС и впоследствии стало популярно в войсках. Его ключевым достоинством стала высокая скорострельность.
Например, крыльевая и турельная версии пулемёта, производство которых было освоено в 1933—1934 годах, обеспечивали темп стрельбы в 1800 выстрелов в минуту.
Извлечение патрона из ленты и досылание его в патронник происходило в ШКАС настолько быстро, что возникавшие при этом инерционные перегрузки приводили к деформации боеприпасов. В связи с этим коллектив инженеров во главе с конструктором Николаем Елизаровым разработал линейку специальных патронов для детища Бориса Шпитального и Иринарха Комарицкого.
В беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин назвал ШКАС «выдающимся во многих отношениях отечественным оружием». По его словам, пулемёт системы Шпитального — Комарицкого стал первым по-настоящему современным авиационным пулемётом ВВС Красной армии.
«ШКАС был сконструирован с учётом требований времени. Непрерывная подача ленты, многожильная возвратно-боевая пружина, бешеная скорострельность — всё это было реализовано советскими конструкторами впервые», — сказал Бутырин.
В то же время, как отметил эксперт, ШКАС был достаточно сложным в конструктивном отношении изделием, а его производство требовало больших трудозатрат.
Тем не менее создание ШКАС имело большое значение для дальнейшего развития советских орудий воздушного базирования. В 1934 году Красная армия получила на вооружение 12,7-мм пулемёт под наименованием ШВАК, в изготовлении которого участвовал оружейник Семён Владимиров (создатель легендарного крупнокалиберного пулемёта КПВТ).
Затем на основе ШВАК Шпитальный и Владимиров сконструировали одноимённую 20-мм автоматическую пушку. Орудие было принято на вооружение в 1936 году. По словам опрошенных экспертов, ШВАК стал первой удачной авиационной пушкой Советского Союза.
От предшественников новое орудие унаследовало высокую скорострельность, которая достигалась благодаря барабанному 10-позиционному механизму поэтапного извлечения патрона из ленты. ШВАК мог вести огонь с темпом 850 выстрелов в минуту.
- Штурмовик Ил-2
- РИА Новости
- © Федор Левшин
В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что по показателю скорострельности ШВАК не уступал, а зачастую превосходил лучшие на тот момент зарубежные авиационные пушки.
Пушка ШВАК и пулемёты ШКАС массово использовались в годы Великой Отечественной войны. В частности, данные типы орудий устанавливались на самый массовый самолёт Второй мировой войны — штурмовик Ил-2.
Кроме того, в период Великой Отечественной войны 20-мм пушками были оснащены 37 тыс. истребителей Александра Яковлева, 22 тыс. самолётов Семёна Лавочкина.
Увеличение калибра
Как отметили опрошенные RT эксперты изделия Шпитального, Комарицкого и Владимирова были высокоэффективными средствами поражения для своего времени. Однако опыт их эксплуатации подсказывал необходимость увеличения калибра и усовершенствования боеприпасов.
«До Второй мировой и, конечно же, в ходе неё наметилась тенденция на существенное повышение защищённости как воздушных платформ, так и наземной техники. Возникла необходимость оснащать ВВС, причём массово, более мощными орудиями. В итоге в 1940 году была создана пушка системы Волкова — Ярцева калибра 23 мм, чуть позже появилась 37-мм пушка НС-37», — сказал Корнев.
В комментарии RT военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил о том, что руководство СССР осознавало необходимость массового оснащения боевой авиации пушечным вооружением взамен менее мощного пулемётного.
«Пушка использует снаряд с взрывчатым веществом, а не пулю, как пулемёт. У пушки более солидный калибр, более серьёзные поражающие возможности. Но, естественно, она более тяжёлая, габаритная, имеет сильную отдачу и меньший, чем пулемёт, боекомплект. Отсюда — многочисленные сложности в интеграции пушек в систему вооружения воздушных носителей», — говорит Матвийчук.
В поисках компромисса выдающихся, как считается, результатов достиг тандем советских оружейников — Василия Грязева и Аркадия Шипунова.
Конструкторы поставили перед собой задачу создавать скорострельные, надёжные, но при этом достаточно лёгкие пушки. Результатом их трудов стала разработка линейки одноствольных, двуствольных и шестиствольных орудий, выполненных в калибре 23 и 30 мм.
- 30-мм шестиствольная авиационная автоматическая пушка ГШ-6-30
- © VargaA / Wikimedia Commons
В шестивольтном исполнении Грязев и Шипунов создали пушки ГШ-6-30 и ГШ-6-23. Первая модель предназначалась для оснащения истребителей-бомбардировщиков МиГ-27. За несколько секунд массированного удара эта артсистема выпускала 100 кг боеприпасов. Впоследствии была изготовлена морская модификация этой пушки. Она вошла в состав корабельной установки АК-630, которая по-прежнему используется кораблями ВМФ России.
Большим шагом вперёд Александр Бутырин назвал изобретение ГШ-6-23, которая устанавливалась на фронтовые бомбардировщики Су-24М (эксплуатируются в ВКС России). В этом изделии реализована многоствольная схема автоматики с вращающимся блоком стволов.
Темп стрельбы из орудия составил 8000 выстрелов в минуту, а темп огня из современного модернизированного варианта достигает 10000 выстрелов в минуту. При этом, как подчеркнул Бутырин, в ГШ-6-23 практически исключены отказы из-за переклинивания ленты или её разрыва.
На ближних дистанциях
Невероятно популярным изделием Грязева и Шипунова является двуствольная автоматическая пушка ГШ-23, принятая на вооружение ВВС СССР в 1965 году. Орудие устанавливалось на огромное количество авиационных платформ, в их числе истребители МиГ-21, МиГ-23, Як-28, Як-130, Су-15, Су-17, тяжёлые самолёты Ил-76М, Ту-22М, Ту-95МС, вертолёты Ка-25, Ка-29, Ми-24ВМ, Ми-35М.
Как сообщается в материалах «Ростеха», за счёт использования двух стволов и безударного досылающего механизма ускорительного типа Грязев и Шипунов довели скорострельность ГШ-23 до 3400 выстрелов в минуту (против 1800 выстрелов в минуту у предыдущих моделей).
«Использование единых механизмов для обслуживания обоих стволов позволило создать двуствольную пушку в габаритах и массе одноствольной. Вариации ГШ-23 используются до сих пор в России и десятках других стран», — говорится на сайте госкорпорации.
В калибре 30 мм широкое распространение в войсках получила одноствольная пушка ГШ-301 (ГШ-30-1). Данное изделие — одно из первых советских серийных пушек с жидкостной системой охлаждения. Максимальная скорострельность ГШ-301 — 1800 выстрелов в минуту, масса — менее 50 кг.
По мнению Дмитрий Корнева, в ГШ-301 советские конструкторы предприняли весьма успешную попытку сократить негативное влияние высокой скорострельности, которое выражается в быстром перегревании и деформации ствола.
- Пушка ГШ-301
- © Public Domain
«На хорошем уровне Грязев и Шипунов продумали систему охлаждения, разметив воду в кожухе ствола. При стрельбе жидкость нагревается и превращается в пароводяную смесь, которая охлаждает ствол, а затем выходит наружу. ГШ-301 получилось надёжным, мощным и при этом лёгким для своего калибра и класса изделием», — говорит эксперт.
ГШ-301 производится с 1980-х годов и устанавливается на самолётах МиГ-29, МиГ-35, Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, Су-34. Также это орудие было смонтировано на экспериментальные истребители Су-37 и Су-47 «Беркут».
Результатом модернизации ГШ-301 стала пушка авиационная пушка 9А1-4071К (9-А1–4071К). Оружие данного типа получил российский истребитель пятого поколения Су-57. Официальные тактико-технические характеристики пушки не раскрываются. Однако в открытых источниках можно найти информацию о том, что 9А1-4071К способна поражать практически все современные бронированные цели.
Предположительный темп стрельбы орудия составляет 1500–1800 выстрелов в минуту, начальная скорость снарядов — 860 м/с, масса изделия — 50 кг. 9А1-4071К имеет автономную систему водоиспарительного охлаждения ствола и уникальную схему автоматики откатного типа.
Реализованные в орудии технические решения позволяют рассеивать избыточную энергию подвижных частей и стабилизировать работу автоматики при стрельбе очередью.
По словам Корнева, авиационные пушки по-прежнему остаются актуальным оружием современной боевой авиации, несмотря на бурное развитие ракетного вооружения. Как полагает эксперт, пушки незаменимы в ближнем воздушном бою и необходимы для поражения наземных целей на малых высотах.
«Дальность и точность ракет постоянно повышаются, но события в зоне боевых действий могут развиваться непредсказуемо. Поэтому даже самолёты пятого поколения вооружены пушками. Этот тип оружия остаётся эффективным средством самообороны и поражения противника на ближних дистанциях. Поэтому мы видим, что пушки продолжают совершенствоваться нашей оборонкой», — резюмировал Корнев.
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