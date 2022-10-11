Шквал огня: как совершенствовались отечественные авиационные орудия

90 лет назад арсенал ВВС Красной армии официально пополнил пулемёт под наименованием ШКАС, имевший выдающуюся для своего времени скорострельность. Впоследствии на его основе советские конструкторы создали первую удачную авиационную пушку ШВАК. Данные средства поражения массово применялись в Великой Отечественной войне. Её опыт оказал большое влияние на дальнейшее развитие средств поражения воздушного базирования. Наиболее выдающих результатов в их совершенствовании достигли Василий Грязев и Аркадий Шипунов. Под руководством этих конструкторов было разработано несколько линеек пушек в калибре 23 и 30 мм. Некоторые модернизированные версии этого оружия по-прежнему используются российскими ВС. По словам экспертов, спустя десятилетия авиационные пушки остаются эффективным средством поражения целей на ближних дистанциях.

11 октября 1932 года Реввоенсовет СССР утвердил постановление о принятии на вооружение Красной армии авиационного пулемёта системы Шпитального — Комарицкого калибра 7,62 мм.

Оружие получило наименование ШКАС и впоследствии стало популярно в войсках. Его ключевым достоинством стала высокая скорострельность.

Например, крыльевая и турельная версии пулемёта, производство которых было освоено в 1933—1934 годах, обеспечивали темп стрельбы в 1800 выстрелов в минуту.

Извлечение патрона из ленты и досылание его в патронник происходило в ШКАС настолько быстро, что возникавшие при этом инерционные перегрузки приводили к деформации боеприпасов. В связи с этим коллектив инженеров во главе с конструктором Николаем Елизаровым разработал линейку специальных патронов для детища Бориса Шпитального и Иринарха Комарицкого.

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В беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин назвал ШКАС «выдающимся во многих отношениях отечественным оружием». По его словам, пулемёт системы Шпитального — Комарицкого стал первым по-настоящему современным авиационным пулемётом ВВС Красной армии.

«ШКАС был сконструирован с учётом требований времени. Непрерывная подача ленты, многожильная возвратно-боевая пружина, бешеная скорострельность — всё это было реализовано советскими конструкторами впервые», — сказал Бутырин.

В то же время, как отметил эксперт, ШКАС был достаточно сложным в конструктивном отношении изделием, а его производство требовало больших трудозатрат.

Тем не менее создание ШКАС имело большое значение для дальнейшего развития советских орудий воздушного базирования. В 1934 году Красная армия получила на вооружение 12,7-мм пулемёт под наименованием ШВАК, в изготовлении которого участвовал оружейник Семён Владимиров (создатель легендарного крупнокалиберного пулемёта КПВТ).

Затем на основе ШВАК Шпитальный и Владимиров сконструировали одноимённую 20-мм автоматическую пушку. Орудие было принято на вооружение в 1936 году. По словам опрошенных экспертов, ШВАК стал первой удачной авиационной пушкой Советского Союза.

От предшественников новое орудие унаследовало высокую скорострельность, которая достигалась благодаря барабанному 10-позиционному механизму поэтапного извлечения патрона из ленты. ШВАК мог вести огонь с темпом 850 выстрелов в минуту.

Штурмовик Ил-2

РИА Новости

© Федор Левшин

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что по показателю скорострельности ШВАК не уступал, а зачастую превосходил лучшие на тот момент зарубежные авиационные пушки.

Пушка ШВАК и пулемёты ШКАС массово использовались в годы Великой Отечественной войны. В частности, данные типы орудий устанавливались на самый массовый самолёт Второй мировой войны — штурмовик Ил-2.

Кроме того, в период Великой Отечественной войны 20-мм пушками были оснащены 37 тыс. истребителей Александра Яковлева, 22 тыс. самолётов Семёна Лавочкина.

Увеличение калибра

Как отметили опрошенные RT эксперты изделия Шпитального, Комарицкого и Владимирова были высокоэффективными средствами поражения для своего времени. Однако опыт их эксплуатации подсказывал необходимость увеличения калибра и усовершенствования боеприпасов.

«До Второй мировой и, конечно же, в ходе неё наметилась тенденция на существенное повышение защищённости как воздушных платформ, так и наземной техники. Возникла необходимость оснащать ВВС, причём массово, более мощными орудиями. В итоге в 1940 году была создана пушка системы Волкова — Ярцева калибра 23 мм, чуть позже появилась 37-мм пушка НС-37», — сказал Корнев.

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В комментарии RT военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил о том, что руководство СССР осознавало необходимость массового оснащения боевой авиации пушечным вооружением взамен менее мощного пулемётного.

«Пушка использует снаряд с взрывчатым веществом, а не пулю, как пулемёт. У пушки более солидный калибр, более серьёзные поражающие возможности. Но, естественно, она более тяжёлая, габаритная, имеет сильную отдачу и меньший, чем пулемёт, боекомплект. Отсюда — многочисленные сложности в интеграции пушек в систему вооружения воздушных носителей», — говорит Матвийчук.

В поисках компромисса выдающихся, как считается, результатов достиг тандем советских оружейников — Василия Грязева и Аркадия Шипунова.

Конструкторы поставили перед собой задачу создавать скорострельные, надёжные, но при этом достаточно лёгкие пушки. Результатом их трудов стала разработка линейки одноствольных, двуствольных и шестиствольных орудий, выполненных в калибре 23 и 30 мм.

30-мм шестиствольная авиационная автоматическая пушка ГШ-6-30

© VargaA / Wikimedia Commons

В шестивольтном исполнении Грязев и Шипунов создали пушки ГШ-6-30 и ГШ-6-23. Первая модель предназначалась для оснащения истребителей-бомбардировщиков МиГ-27. За несколько секунд массированного удара эта артсистема выпускала 100 кг боеприпасов. Впоследствии была изготовлена морская модификация этой пушки. Она вошла в состав корабельной установки АК-630, которая по-прежнему используется кораблями ВМФ России.

Большим шагом вперёд Александр Бутырин назвал изобретение ГШ-6-23, которая устанавливалась на фронтовые бомбардировщики Су-24М (эксплуатируются в ВКС России). В этом изделии реализована многоствольная схема автоматики с вращающимся блоком стволов.

Темп стрельбы из орудия составил 8000 выстрелов в минуту, а темп огня из современного модернизированного варианта достигает 10000 выстрелов в минуту. При этом, как подчеркнул Бутырин, в ГШ-6-23 практически исключены отказы из-за переклинивания ленты или её разрыва.

На ближних дистанциях

Невероятно популярным изделием Грязева и Шипунова является двуствольная автоматическая пушка ГШ-23, принятая на вооружение ВВС СССР в 1965 году. Орудие устанавливалось на огромное количество авиационных платформ, в их числе истребители МиГ-21, МиГ-23, Як-28, Як-130, Су-15, Су-17, тяжёлые самолёты Ил-76М, Ту-22М, Ту-95МС, вертолёты Ка-25, Ка-29, Ми-24ВМ, Ми-35М.

Как сообщается в материалах «Ростеха», за счёт использования двух стволов и безударного досылающего механизма ускорительного типа Грязев и Шипунов довели скорострельность ГШ-23 до 3400 выстрелов в минуту (против 1800 выстрелов в минуту у предыдущих моделей).

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«Использование единых механизмов для обслуживания обоих стволов позволило создать двуствольную пушку в габаритах и массе одноствольной. Вариации ГШ-23 используются до сих пор в России и десятках других стран», — говорится на сайте госкорпорации.

В калибре 30 мм широкое распространение в войсках получила одноствольная пушка ГШ-301 (ГШ-30-1). Данное изделие — одно из первых советских серийных пушек с жидкостной системой охлаждения. Максимальная скорострельность ГШ-301 — 1800 выстрелов в минуту, масса — менее 50 кг.

По мнению Дмитрий Корнева, в ГШ-301 советские конструкторы предприняли весьма успешную попытку сократить негативное влияние высокой скорострельности, которое выражается в быстром перегревании и деформации ствола.

Пушка ГШ-301

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«На хорошем уровне Грязев и Шипунов продумали систему охлаждения, разметив воду в кожухе ствола. При стрельбе жидкость нагревается и превращается в пароводяную смесь, которая охлаждает ствол, а затем выходит наружу. ГШ-301 получилось надёжным, мощным и при этом лёгким для своего калибра и класса изделием», — говорит эксперт.

ГШ-301 производится с 1980-х годов и устанавливается на самолётах МиГ-29, МиГ-35, Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, Су-34. Также это орудие было смонтировано на экспериментальные истребители Су-37 и Су-47 «Беркут».

Результатом модернизации ГШ-301 стала пушка авиационная пушка 9А1-4071К (9-А1–4071К). Оружие данного типа получил российский истребитель пятого поколения Су-57. Официальные тактико-технические характеристики пушки не раскрываются. Однако в открытых источниках можно найти информацию о том, что 9А1-4071К способна поражать практически все современные бронированные цели.

Предположительный темп стрельбы орудия составляет 1500–1800 выстрелов в минуту, начальная скорость снарядов — 860 м/с, масса изделия — 50 кг. 9А1-4071К имеет автономную систему водоиспарительного охлаждения ствола и уникальную схему автоматики откатного типа.

Реализованные в орудии технические решения позволяют рассеивать избыточную энергию подвижных частей и стабилизировать работу автоматики при стрельбе очередью.

По словам Корнева, авиационные пушки по-прежнему остаются актуальным оружием современной боевой авиации, несмотря на бурное развитие ракетного вооружения. Как полагает эксперт, пушки незаменимы в ближнем воздушном бою и необходимы для поражения наземных целей на малых высотах.

«Дальность и точность ракет постоянно повышаются, но события в зоне боевых действий могут развиваться непредсказуемо. Поэтому даже самолёты пятого поколения вооружены пушками. Этот тип оружия остаётся эффективным средством самообороны и поражения противника на ближних дистанциях. Поэтому мы видим, что пушки продолжают совершенствоваться нашей оборонкой», — резюмировал Корнев.