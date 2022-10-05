«Мощный, надёжный и неприхотливый»: как создавался и совершенствовался российский танк Т-90
- Стрельба из основного боевого танка ВС РФ Т-90
- РИА Новости
- © Максим Блинов
5 октября 1992 года постановлением правительства России на вооружение ВС РФ был принят танк Т-90. По соотношению «цена — качество» отечественная гусеничная машина существенно превзошла западные аналоги и стала одной из самых продаваемых в мире.
В комментарии RT выпускник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-майор запаса Владимир Богатырёв заявил, что коллектив конструкторского бюро «Уралвагонзавода» (УВЗ) провёл колоссальную работу по изучению опыта вооружённых конфликтов и смог создать «наиболее удачный с точки зрения боевого применения танк».
«По большинству боевых и эксплуатационных показателей Т-90 превзошёл американский Abrams, французский Leclerc и немецкий Leopard. В отличие от западных образцов, Т-90 способен действовать на любых театрах военных действий, в разных природно-климатических условиях. КБ «Уралвагонзавода» разработало мощный, надёжный и неприхотливый танк», — подчеркнул Богатырёв.
«В экстремальных условиях»
Т-90 является продуктом модернизации танка Т-72Б. Научно-исследовательские работы (НИР) по усовершенствованию этой машины были запущены в 1986 году. Проект возглавил Владимир Поткин (после скоропостижной кончины конструктора в 1999 году Т-90 получил наименование «Владимир»).
Испытания нового танка проходили с января 1989 до осени 1990 года. Позднее коллектив УВЗ доработал своё детище с учётом опыта применения Т-72 ВС Ирака против войск международной коалиции во главе с США в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году.
В частности, на танк был установлен комплекс оптико-электронного подавления ТШУ-1 «Штора-1». Данное вооружение предназначено для защиты носителя от поражения управляемыми противотанковыми средствами.
Т-90 выполнен по классической для отечественной школы схеме. Она предполагает размещение механика-водителя в передней части танка, боевого отделения с башней — в центре, моторно-трансмиссионного отсека — в задней части.
«Владимир» получил сварной корпус коробчатой формы и многослойную композитную броню. Позаботились уральские конструкторы и об усилении динамической защиты, которая позволяет противостоять бронебойным и кумулятивным боеприпасам.
На первых Т-90 устанавливались 12-цилиндровые дизельные двигатели типа В-84 мощностью 840 л. с. и 1000 л. с. Они позволяли развивать по шоссе скорость 60—70 км/ч, по пересечённой местности — 50 км/ч.
Масса Т-90 составляла 46,5 т, ресурс гусеничных лент и венцов ведущих колёс — 6 тыс. км, объём внутренних баков — 705 л, глубина преодолеваемого брода — 1,2 м, длина преодолеваемого рва — 2,8 м.
- Колонна танков Т-90 ВС РФ
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
В качестве основного вооружения Т-90 получил 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-4/2А46М-5 с боекомплектом в 42 выстрела. В арсенал «Владимира» вошла противотанковая управляемая ракета 9М119/9М119М дальностью 5 км, несколько типов бронебойных снарядов, осколочно-шрапнельные и осколочно-фугасные боеприпасы.
Значимой новацией в бортовой электронике Т-90 стал автоматизированный комплекс 1А45Т «Иртыш». Он включал систему управления огнём, разнообразные прицельные и наблюдательные приспособления. Также на «Владимир» были установлены современные противопожарные средства, оборудование для самоокапывания и подводного вождения.
«Основной акцент при разработке Т-90 делался на усиление защищённости. Танк получил современные комплексы динамической и активной защиты, наряду с этим были улучшены средства прицеливания и управления огнём. Также на Т-90 был установлен двигатель, способный работать в экстремальных климатических условиях», — пояснил Владимир Богатырёв.
Аналогичную оценку в комментарии RT озвучил военный эксперт Владислав Шурыгин. По его мнению, на базе Т-72Б уральские конструкторы во главе с Поткиным фактически создали новый танк.
«Т-90 — это очень глубокая модернизация «семьдесят второго». Многое было изменено: улучшено бронирование, установлена совершенно новая система управления огнём и других систем, в том числе средства защиты от противотанковых ракет. Получилась очень удачная машина», — отметил эксперт.
Из кризиса к «Прорыву»
В тяжёлые для России 1990-е годы Минобороны не располагало средствами для развёртывания крупносерийного производства Т-90. В итоге «Уралвагонзавод», как и множество предприятий оборонной отрасли РФ, начал испытывать большие финансовые трудности.
«Ещё бы два-три месяца — и завод бы обанкротили. Задолженность по зарплате была семь месяцев, долги энергетикам, газовикам, во все уровни бюджета. Всюду была грязь и запустение. Заказов не было ни на вагоны, ни на танки», — заявлял ранее в интервью ТАСС генеральный директор научно-производственной корпорации УВЗ Александр Потапов.
По его словам, в такой ситуации единственным выходом из кризиса могли стать только экспортные поставки. По мнению Потапова, от банкротства уральское предприятие спасла Индия.
- Т-90 Bhishma индийской армии
- AFP
- © Prakash SINGH
В 1999 году представители Нью-Дели сначала ознакомились с возможностями Т-90 в условиях русской зимы, а потом испытали три машины в пустыне Тар. В этой местности, несмотря на запредельную жару, «Владимиры» выдержали все испытания. Каждый танк проехал 2 тыс. км по бездорожью, преодолевая песчаные барханы высотой 10—15 м.
Конкурентом «Владимира» был украинский образец, однако в конечном итоге индийцы отдали предпочтение российской машине.
Контракт с Нью-Дели был заключён в 2001 году. Его сумма составила $1 млрд. За эти деньги Индия получила лицензию на изготовление 1 тыс. Т-90. В 2007 году было подписано дополнение к контракту на поставку 223 машинокомплекта для сборки новых танков.
Сейчас Индия продолжает выпускать «Владимир» под наименованием «Бхишма» (герой древнеиндийского эпоса). В 2020 году Москва и Нью-Дели продлили лицензию на выпуск «Владимира» до 2028 года. Предполагается, что в ближайшем будущем партнёр РФ получит ещё 464 единиц Т-90.
Помимо Индии, детище Поткина поступило на вооружение ВС Азербайджана, Алжира, Туркмении, Уганды, Вьетнама, Ирака и других стран, став одним из самых продаваемых танков в мире в начале XXI века.
Как считает Владислав Шурыгин, контракт с Индией действительно спас проект Т-90, а вместе с ним «вытащил из ямы безвременья» почти всю танковую отрасль России. По словам эксперта, хорошо заработав на сотрудничестве с зарубежными странами, УВЗ получил средства для дальнейшего совершенствования «Владимира» уже в интересах Вооружённых сил России.
На сегодняшний день вершиной эволюции детища Поткина является Т-90М «Прорыв». Первое соглашение о поставках этой машины российской армии было подписано на полях международного военно-технического форума «Армия-2017».
Согласно договорённостям с Минобороны РФ, УВЗ модернизирует строевые танки и производит полностью новые образцы. Как сообщается на сайте «Ростеха», новая модификация Т-90 «наиболее приспособлена к условиям современного боя».
- Танк Т-90М «Прорыв»
В частности, «Прорыв» получил принципиально новый башенный модуль. По данным госкорпорации, эта новация в несколько раз улучшила защиту и увеличила внутренний забронированный объём танка. В результате высвободилось пространство для размещения нового оборудования, а условия работы экипажа стали комфортнее.
«Кроме того, появление новой башни позволило перераспределить боеукладку, что значительно повысило живучесть экипажа. Специалисты предприятия провели также глубокую модернизацию силовой и трансмиссионной установок, ходовой части и значительно усовершенствовали бронестойкость машины», — говорится в материалах «Ростеха».
Для повышения точности и сокращения времени подготовки к стрельбе Т-90М получил новый панорамный прицел командира и автоматизированную систему управления огнём.
«Командир танка независимо от положения башни может вести круговой обзор, поиск, распознавание и захват целей, передавать данные наводчику с автоматическим вводом всех поправок. После получения целеуказания наводчику-оператору остаётся только нажать кнопку для совершения выстрела», — сообщают в «Ростехе».
Т-90М оснастили современными средствам связи, позволяющими встраивать танк в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), и двигателем мощностью 1130 л. с. Этот мотор обеспечивает «Прорыву» высокие скоростные качества, топливную экономичность и большой запас хода.
«По боевой эффективности танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества, такие как исключительная надёжность и минимальный объём технического обслуживания при эксплуатации», — заявляют в «Ростехе».
Как полагает Владимир Богатырёв, Т-90М — самый современный танк ВС РФ, за исключением Т-14 «Армата».
«Изменения в Т-90М имеют комплексный характер. Они касаются управления, ходовых качеств, ситуационной осведомлённости. На мой взгляд, очень хорошо уральские конструкторы продумали защиту от натовских боеприпасов, в том числе ракет ПТРК Javelin. На данный момент «Прорыв» остаётся одним из самых эффективных танков мира», — подытожил Богатырёв.
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