Путин рассказал, с чем связана «бестолковщина» при частичной мобилизации

Российский президент Владимир Путин рассказал, с чем связана «бестолковщина» при проведении частичной мобилизации.

«Что касается бестолковщины, о которой я сказал, она связана со старыми формами учёта, которые не обновлялись десятилетиями», — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу вооружённых сил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

Также Шойгу поручил исключить нарушения прав граждан при проведении частичной мобилизации.