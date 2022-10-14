«Каждый случай особенный»: как в Москве работает центр помощи семьям мобилизованных

В начале октября в Москве открылся центр социальной поддержки семей мобилизованных. Специалисты оказывают психологические и юридические консультации родным столичных резервистов, которые были призваны в армию, а при необходимости могут предложить и различные варианты материальной помощи. Как работает центр и в чём обычно нуждаются родственники мобилизованных горожан — в материале RT.

Столичный Центр поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского, открывшийся 1 октября, работает с 09:00 до 20:00 без выходных. Как объясняют его сотрудники, сначала они узнают, в чём нуждаются обратившиеся за помощью родственники резервиста, а затем подбирают профильного специалиста.

«Мы выясняем, какая у человека проблема и какая помощь нужна, находим решение под конкретный запрос и отправляем к специалистам по его профилю. Для нас каждый случай — особенный», — рассказывает RT сотрудница центра Ольга.

По её словам, на приём можно предварительно записаться по телефону Единой справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: 8 (495) 870-44-44 (круглосуточно).

Ольга отмечает, что прямо в центре можно получить юридическую консультацию и помощь психолога, оформить ряд льгот для детей и вызвать соцработников для тяжелобольных и престарелых родственников, если человека, который ухаживал за ними, призвали в армию в рамках частичной мобилизации.

В начале работы в центре работали всего 20 человек, сейчас — почти 130: 61 консультант, девять юристов, 11 психологов, девять консультантов по садикам и школам, четыре специалиста соцслужбы, 32 сотрудника центров госуслуг «Мои документы» (и штат могут ещё увеличить). К некоторым специалистам выстраивается очередь: пожилые женщины, матери с детьми.

Как рассказывает другой консультант центра, Светлана, сейчас одна из самых востребованных услуг — устройство детей в садик, ясли или в группы продлённого дня в школе.

«Многие женщины раньше сидели дома с детьми, а теперь, после того как мужа призвали в армию, они сами начинают работать. Поэтому надо устроить детей, чтобы были под присмотром, — рассказывает Светлана. — Сегодня запомнилась мама, которая пришла троих детей записывать в кружки. До этого она всё время сидела дома с детьми, а теперь мужа призвали. Впечатлило, что она не то что не унывает, а наоборот, рада, что сама начнёт зарабатывать».

Также, по её словам, очень востребованы кружки: в первую очередь дополнительные занятия по английскому языку и спорт (традиционно для девочек — танцы, для мальчиков — единоборства и футбол).

© Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Многие приходят за консультациями юриста. Здесь помогают оформить документы, объясняют, как можно получить кредитные каникулы, положенные льготы и т. п.

«Среди основных ситуаций, по которым у нас запрашивают консультации, — оформление кредитных каникул. Люди хотят узнать, какие документы надо предоставить в банк, как оформить заявку. Если заёмщиком является жена, то понятно, что она может сама представлять свои интересы. А что делать, если заёмщиком является муж, который убыл? Здесь много нюансов, которые неспециалистов ставят в тупик», — рассказывает работающий в центре юрист Виктор.

Ещё один частый запрос — помощь при оплате услуг ЖКХ. По существующим правилам, если совокупный доход семьи меньше указанного минимума, она может претендовать на субсидию. «К примеру, для четырёх человек норма — 162 тыс. рублей. В семье с тремя детьми после того, как кормилец ушёл в армию, совокупный доход упал. И они уже могут претендовать на эту льготу. А мы здесь поможем это максимально быстро сделать, оформить все необходимые документы. Потому что понимаем: оформление занимает время, а платить за ЖКХ надо уже сейчас», — пояснили в центре.

Можно запросить и адресную помощь. «Это могут быть самые разные вопросы. Например, детям нужны тёплые вещи на зиму. В центре принимают заявления на такую помощь и передают для оказания помощи в социальные службы по месту жительства. Также там могут помочь с получением билетов в театр для детей, походами на выставку и т. п.», — рассказывает сотрудница центра Наталья, занимающаяся детскими вопросами.

В центре принимают и заявления на выплаты семьям мобилизованных. После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что им будут предоставлены те же меры социальной поддержки, которые на тот момент были предусмотрены для добровольцев и их семей.

На следующий день он подписал указ, из которого следует, что мобилизованным гражданам в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 тыс. рублей в месяц.

Вместе с тем в центре на постоянной основе дежурят психологи, готовые поддержать женщин, переживающих за своих мужей и сыновей. «Наша служба помогает людям выходить из стрессового состояния, в котором они находятся. В том числе и при помощи специальных дыхательных и телесных техник», — рассказала психолог центра Елена.

По её словам, сейчас многие испытывают сильную тревогу, поскольку будущее стало неопределённым. «Раньше мы видели некий горизонт событий, могли планировать какие-то действия, а сейчас этого нет. Можно концентрироваться только на том, что происходит здесь и сейчас. Мы учим жить в этой реальности, чтобы у человека была энергия для решения повседневных задач», — пояснила она.