«Обучаем приоритетным навыкам»: среди россиян растёт популярность курсов начальной военной подготовки

В России набирают популярность курсы начальной военной подготовки, на которых слушателей учат владеть оружием, оказывать первую медицинскую помощь и защищаться при военных действиях. Группы НВП уже открылись более чем в 100 российских городах. Как проходят занятия, кто записывается на курсы и почему самое важное в военном деле — победить собственный страх, расскажем в репортаже RT.

«Граната!» — несколько мужчин, стоящих у полуразрушенного здания, бросаются врассыпную и падают на землю, прикрыв головы руками. «Всё! Все погибли, я только что положил сразу десять человек!» — ухмыляется мужчина в зелёной балаклаве, который кинул в толпу учебную лимонку.

«Убитые» начинают подниматься из кустов и отряхиваться. Так на подмосковном заброшенном полигоне проходят занятия по начальной военной подготовке (НВП). 50 мужчин учатся владеть оружием, ползать по-пластунски, прочёсывать местность и оказывать первую помощь при ранениях.

После указа о частичной мобилизации такие занятия резко набрали популярность среди россиян. Одним из организаторов курсов НВП стало добровольческое объединение «РОКОТ». В течение двух недель после объявления мобилизации добровольцы начали обучение в городах по всей России.

«Люди ждали инициативы»

«Идея (начать курсы подготовки. — RT) давно витала в воздухе. Но в течение СВО и до мобилизации наше объединение ставило в приоритет помощь бойцам, которые отправляются на передовую. В частности, мы помогали им экипироваться. Мобилизация внесла коррективы в планы. Мы решили открыть несколько курсов и посмотреть, какой будет спрос», — рассказывает RT Дмитрий, один из организаторов объединения.

Спрос на такие курсы оказался очень высоким. На сегодняшний день только общество «РОКОТ» создало 121 группу по НВП в 106 городах — от Белгорода до Петропавловска-Камчатского. Более 14 тыс. человек подали заявки, чтобы научиться правильно обороняться и прочёсывать местность, обращаться с оружием, пользоваться средствами связи, оказывать первую медицинскую помощь.

«Общество сейчас достаточно мобилизовано — люди ждали инициативы, чтобы начать изучать основы военного дела. И когда появился такой инициатор с проверенной репутацией (в данном случае им стали мы), люди откликнулись на предложение», — отмечает инструктор.

Для организации курсов добровольцам нужны помещения, учебные макеты, на которых можно объяснять устройство оружия, аптечки первой помощи. Все эти вещи объединению добровольно и бесплатно предоставляют местные бизнесмены и общественники.

Слушатель курса под присмотром инструктора учится закатывать учебную гранату в помещение.

RT

«Помещения нам предоставляют обычные люди — собственники этих площадей. Макеты оружия тоже получаем от волонтёров, например от тех, кто увлекается страйкболом. Надо сказать, что бизнесмены на местах и другие спонсоры выражают большое желание помочь в нашем деле. Стараемся связать их с теми, кто готов на местах формировать сами учебные группы, чтобы создавать локальную группу «хороших людей», — говорит Дмитрий. — В 99% случаев органы власти не участвуют и вообще сторонятся этой истории. Почему — непонятно».

Знания против страха

В Подмосковье курс НВП проводят инструкторы из областной военно-патриотической организации «Каскад». На полигон, где проходят занятия, приезжают слушатели из Люберец, Жуковского и Раменского. В одной группе занимаются около 50 мужчин, которых поочерёдно обучают боевому порядку, обращению с оружием, полевой медицине.

«Честно скажу: за месяц полноценно подготовить человека и сделать из него бойца нереально, — рассказывает RT инструктор учебного центра «Каскада» Никита. — К нам приходят люди, а у них в глазах страх. Они не знают или уже не помнят, что такое автомат, как его держать, зарядить и стрелять. Наша задача — провести ликбез, чтобы развеять эти страхи, которые охватывают человека от неизвестности. Тогда он станет психологически раскованным, а это очень важно.

Если человек оказывается в экстремальной ситуации и вообще не понимает, что происходит и как себя вести, — это очень опасно и для него, и для других. Если он начнёт паниковать, то в какой-то момент просто всё бросит, убежит и подставит своих сослуживцев».

В лесополосе раздаются громкие выстрелы, похожие на хлопки, — там группа отрабатывает стрельбу из автомата Калашникова. Ученики стоят шеренгой и по команде стреляют холостыми. Инструктор Роман, который стоит прямо перед ними, даже не вздрагивает от громких и резких звуков.

Занятия по огневой подготовке.

RT

«Теперь стреляем с колена. Цель сзади!» — командует он.

Мужчины резко поворачиваются назад и падают на колена. «Контроль цели, контроль пространства, контроль оружия. Оружие через низ проводим, иначе братишек можете положить, — напоминает Роман. — Так, а где у тебя магазин, боец?»

Один из учеников, спохватившись, подбирает с земли забытый рожок и присоединяет к автомату, его сослуживцы рядом посмеиваются.

Роман служил в спецназе, а сейчас преподаёт детям, которые занимаются в «Каскаде». На курсах НВП, которые организовывает «РОКОТ», в качестве инструкторов стараются максимально задействовать людей с реальным армейским и боевым опытом.

Так, тактическую медицину, то есть оказание первой помощи при ранении на поле боя, преподаёт военнослужащий, который только недавно вернулся из зоны СВО после трёхмесячной командировки.

«Владеть тактической медициной нужно не только на случай военных действий. Может случиться всё что угодно, и человеку придётся оказываться первую помощь при ДТП, аварии или другом несчастном случае, — рассказывает Василий, раскладывая индивидуальные перевязочные пакеты для новой группы учеников. — К сожалению, у нас в школах детей практически не учат этому.

Люди сейчас приходят с нулевыми знаниями, поэтому сначала мы обучаем их самым приоритетным навыкам: как остановить артериальное кровотечение, предотвратить напряжённый пневмоторакс, запустить сердце, если у человека нет пульса».

Василий рассказывает слушателям, как «запустить» сердце, если у человека нет пульса

RT

Военный добавляет, что в самом чувстве страха перед смертью или травмами нет ничего плохого, страх — это нормально, но его надо учиться контролировать.

«Мы говорим с учениками на простом языке, на котором мы общаемся с сослуживцами. Во время урока можем пошутить на какие-то тяжёлые темы: например, если оторвало ногу, её можно выбросить, а вот берец надо обязательно оставить, он ещё может пригодиться. Может быть, людям, которые не привыкли слушать про отрывы конечностей, становится чуть легче от таких шуток, потому что смех помогает этот страх преодолеть», — рассуждает Василий.

«Будем полезны»

Желающих пройти основы военной подготовки сейчас больше, чем мест на курсах. Организаторы отдают приоритет тем, кому уже пришла повестка или кого могут мобилизовать в ближайшее время.

«К нам приходят те, кто ждёт повестки и не хочет тратить время впустую, хочет подготовиться заранее. Кто-то планирует пойти добровольцем. Главное — все эти люди мотивированы учиться», — добавляет Гойко.

В основном на курсы записываются мужчины старше 30—35 лет. Многие из них служили в армии, но что-то успели забыть, а что-то и не изучали за год срочной службы.

Инструктор Андрей, который служил в ГРУ, обучает слушателей метать гранаты из окопа. Сначала объясняет принцип действия противопехотной оборонительной гранаты Ф-1, рассказывает, что, даже если выдернуть предoxрaнитeльную чeку, но при этом держать пальцами предохранительный pычaг, граната не взорвётся. После теоретической части ученики по очереди метают страйкбольные аналоги Ф-1 из окопа.

Занятия по метанию гранат.

RT

«Не смотри на гранату, ложись!» — почти каждому ученику Андрею приходится напоминать, что надо сразу скрываться в окопе после того, как метнул гранату.

«Неплохо кинул. Ты до этого в армии метал гранаты?» — спрашивает он у одного из учеников. «Нет, ни разу, хотя в армии служил», — отвечает мужчина.

«Не кучкуйтесь в одном месте! Прилетит граната или снаряд — одним ударом вас всех положит», — объясняет бойцам инструктор.

На занятиях инструктор может кинуть учебную лимонку в любой момент, и тогда тот, кто заметил её первым, должен крикнуть «граната!», а все бойцы — среагировать и лечь на землю, чтобы избежать осколков. Ложиться надо ногами к гранате, чтобы снизить вероятность поражения жизненно важных органов — так «солдат» обучают инструкторы.

Хотя на курсах слушателям показывают, как обращаться с автоматом и гранатами, основная задача — научить их оказывать медицинскую помощь и защищаться: правильно ползти по местности, окапываться, прочёсывать местность так, чтобы не стать мишенью для врага.

Параллельно с тактической медициной на полигоне идут курсы медсестёр, на которые записывают женщин.

«Мы вообще сначала не хотели брать женщин на курс, но они стали активно нам писать с первых дней! Причём хотят обучиться не только медицине. Первые занятия у нас были в смешанных курсах, и женщины вели себя на уроках гораздо активнее мужчин: они задавали больше вопросов, в том числе по техническим характеристикам оружия. У нас есть девушки, которые за руку привели своих мужчин, чтобы они тоже занимались», — рассказывает Никита.

Слушатели курсов учатся передвигаться по местности с оружием так, чтобы не стать мишенью для врага

RT

Среди слушательниц медкурсов — Оксана, которая пришла сюда после того, как её 24-летний сын ушёл на фронт добровольцем.

«Если бы не мой сын, я вряд ли бы сюда пришла, — говорит женщина. — Он пришёл в военкомат добровольцем за день до объявления мобилизации. Сейчас он уже там. Мне тревожно, конечно, но я его под юбку засуну, что ли? Я горжусь, у меня нет ни единого сомнения, что он поступил правильно».

Оксана говорит, что, кроме медицины, хотела бы освоить стрельбу из автомата и тактику. По словам женщины, она решила пройти обучение, чтобы быть готовой к будущему.

«А если война надолго? Тогда будем полезны, может, и туда, на фронт, пойдём, — говорит она, пока накладывает шину другой слушательнице, которая изображает раненую. Оксана затягивает бинт и внимательно смотрит на «пациентку». — Всё будет хорошо, это я вам точно говорю».