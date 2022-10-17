Военкоматы Москвы будут принимать решения по желающим участвовать в СВО добровольцам
- РИА Новости
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Об этом сообщил военком Москвы Максим Локтев.
По его словам, в столичные военкоматы продолжают поступать обращения от добровольцев, которые желают отправиться в зону проведения спецоперации.
«По таким добровольным обращениям будут приниматься персональные решения», — сказал Локтев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в столице.
По словам Собянина, повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие.
Военком Москвы подтвердил завершение мероприятий в рамках частичной мобилизации в столице.