Военкоматы Москвы будут принимать решения по желающим участвовать в СВО добровольцам

Военкоматы Москвы будут принимать персональные решения по желающим участвовать в специальной военной операции добровольцам.

Об этом сообщил военком Москвы Максим Локтев.

По его словам, в столичные военкоматы продолжают поступать обращения от добровольцев, которые желают отправиться в зону проведения спецоперации.

«По таким добровольным обращениям будут приниматься персональные решения», — сказал Локтев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в столице.

По словам Собянина, повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие.

Военком Москвы подтвердил завершение мероприятий в рамках частичной мобилизации в столице.