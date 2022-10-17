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Военкоматы Москвы будут принимать решения по желающим участвовать в СВО добровольцам

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Военкоматы Москвы будут принимать персональные решения по желающим участвовать в специальной военной операции добровольцам.
Военкоматы Москвы будут принимать решения по желающим участвовать в СВО добровольцам
  • РИА Новости
  • © Макс Ветров

Об этом сообщил военком Москвы Максим Локтев.

По его словам, в столичные военкоматы продолжают поступать обращения от добровольцев, которые желают отправиться в зону проведения спецоперации.

«По таким добровольным обращениям будут приниматься персональные решения», — сказал Локтев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в столице.

По словам Собянина, повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие.

Военком Москвы подтвердил завершение мероприятий в рамках частичной мобилизации в столице.

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