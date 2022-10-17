Узнать больше

Военком Москвы подтвердил завершение мобилизационных мероприятий в столице

Короткая ссылка
Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев подтвердил завершение мероприятий в рамках частичной мобилизации в столице.

«В Москве завершены мероприятия частичной мобилизации», — заявил он.

Военком проинформировал о выполнении в полном объёме задач, которые были установлены на основании указа главы государства Владимира Путина и Минобороны России.

Он также заявил, что с 14:00 17 октября в российской столице остановили работу пункты сбора мобилизованных граждан. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в столице.

По словам Собянина, повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить