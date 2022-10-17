Военком Москвы подтвердил завершение мобилизационных мероприятий в столице

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев подтвердил завершение мероприятий в рамках частичной мобилизации в столице.

«В Москве завершены мероприятия частичной мобилизации», — заявил он.

Военком проинформировал о выполнении в полном объёме задач, которые были установлены на основании указа главы государства Владимира Путина и Минобороны России.

Он также заявил, что с 14:00 17 октября в российской столице остановили работу пункты сбора мобилизованных граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в столице.

По словам Собянина, повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие.