Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в столице.

Об этом он сообщил в своём личном блоге.

«По информации военного комиссара Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объёме», — указал Собянин.

По его словам, пункты сбора мобилизованных в Москве закрываются 17 октября, повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации завершатся примерно через две недели.