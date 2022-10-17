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Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве

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RT
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в столице.
Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве

Об этом он сообщил в своём личном блоге.

«По информации военного комиссара Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объёме», — указал Собянин.

По его словам, пункты сбора мобилизованных в Москве закрываются 17 октября, повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации завершатся примерно через две недели.

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