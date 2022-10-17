«Задачи выполнены в полном объёме»: Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о полном выполнении задач частичной мобилизации в Москве. По его словам, пункты сбора в столице закрылись в 14:00 17 октября, а все разосланные по месту жительства и предприятиям повестки прекращают действие. Собянин отметил, что власти города продолжат оказывать содействие Минобороны РФ в материально-техническом обеспечении и по-прежнему будут способствовать улучшению быта в частях, где проходят службу москвичи.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице.

«По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объёме», — написал Собянин в своём блоге.

По его словам, пункты сбора мобилизованных в городе закрылись 17 октября в 14:00. При этом повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям прекращают своё действие.

Как отметил мэр, мобилизация стала испытанием для тысяч московских семей.

«Тем не менее выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — написал Собянин.

Наряду с этим мэр подчеркнул, что власти города по-прежнему будут оказывать прямую поддержку Минобороны в материально-техническом обеспечении, а также содействовать улучшению быта в воинских частях, где проходят службу москвичи.

Ранее по распоряжению московской мэрии было принято решение о дополнительных выплатах москвичам, призванным в ряды ВС РФ в размере 50 тыс. рублей в месяц. 12 октября Собянин сообщил, что в мэрии также решили, что за этими средствами для оперативности могут обратиться близкие и родственники мобилизованных.

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До этого Собянин также сообщил о введении ряда мер поддержки для родственников мобилизованных москвичей. В частности, все члены их семей смогут рассчитывать на единовременную материальную помощь, психологическую помощь, содействие в оформлении социальных и иных выплат и консультирование по юридическим вопросам.

Для супругов и детей трудоспособного возраста предусмотрена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования и содействие в поиске работы.

Дети мобилизованных получили возможность внеочередного зачисления в детские сады, освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях и ряд других мер поддержки.

В свою очередь, пожилые родственники мобилизованных, инвалиды и дети-инвалиды получили возможность обслуживания на дому независимо от состава и без учёта уровня доходов семьи, а также возможность первоочерёдного направления в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

Инициатива Госдумы об отмене отсрочек для депутатов и сенаторов

В Госдуму 17 октября будет внесён законопроект, которым предлагается отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для сенаторов и депутатов. Об этом сообщил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Считаю, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. Никаких поблажек быть не должно», — написал он в Telegram.

В подготовленном депутатами документе также предложено призывать на военную службу по частичной мобилизации в первую очередь сотрудников Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, уволенных с военной службы и зачисленных в запас Вооружённых сил РФ.

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При этом авторы документа предлагают расширить перечень лиц, имеющих право на отсрочку от военного призыва по частичной мобилизации. Как пояснил Миронов, законопроект гласит, что отсрочка должна предоставляться гражданам, признанным ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья.

В свою очередь, временно не годным к военной службе по состоянию здоровья предлагается предоставить отсрочку на срок до одного года.

Помимо прочего, отсрочку также должны получать граждане, проходящие альтернативную военную службу, родственники погибших военных, проходивших службу по призыву.

Наряду с этим отмечается, что анонсированную Минобороны России отсрочку от мобилизации для мужчин с тремя и более детьми на иждивении следует отдельно прописать в законодательстве.

Также авторы документа призывают в обязательном порядке предоставить отсрочку от мобилизации гражданам, занятым постоянным уходом за близкими родственниками, опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата или сестры, если нет других родственников, способных обеспечить постоянный уход, отцам детей-инвалидов, студентам очной и очно-заочной формы обучения, аспирантам, школьным учителям, преподавателям вузов.