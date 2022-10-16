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Володин призвал сделать всё, чтобы частичная мобилизация достигла своих целей

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал принять все возможные меры, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей.
Володин призвал сделать всё, чтобы частичная мобилизация достигла своих целей
  • РИА Новости

«Нам необходимо сделать всё, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей», — написал Володин в Telegram

Он также сообщил, что приёмная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, с чем связана «бестолковщина» при проведении частичной мобилизации.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу вооружённых сил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

Также Шойгу поручил исключить нарушения прав граждан при проведении частичной мобилизации.

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