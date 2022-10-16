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Володин: приёмная Госдумы в приоритетном порядке изучит данные о проблемах при мобилизации

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Приёмная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: приёмная Госдумы в приоритетном порядке изучит данные о проблемах при мобилизации
  • РИА Новости

«Если вы столкнулись с нарушениями — обращайтесь... Сообщения изучаются. Приёмная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них», — написал он в Telegram.

Володин призвал принять все возможные меры, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу вооружённых сил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

Также Шойгу поручил исключить нарушения прав граждан при проведении частичной мобилизации.

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