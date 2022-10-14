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Картаполов: принято решение об освобождении от частичной мобилизации семей с тремя и более детьми

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Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что решение об отсрочке от частичной мобилизации для семей с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет принято и доведено до военкоматов.
Картаполов: принято решение об освобождении от частичной мобилизации семей с тремя и более детьми
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИА Новости.

«Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трёх детей и более (в возрасте до 16 лет — RT)», — сказал глава комитета. 

Он добавил, что решение принято и доведено до военных комиссариатов. 

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что отсрочка от мобилизации положена отцам троих и более детей до 16 лет.

Российский президент Владимир Путин потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться, прежде всего, тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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