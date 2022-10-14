Узнать больше

Львова-Белова: отсрочка от частичной мобилизации положена отцам троих детей до 16 лет

Короткая ссылка
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что отсрочка от мобилизации положена отцам троих и более детей до 16 лет.

«Дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трёх и более детей до 16 лет, трёх и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребёнка с паллиативным статусом», — написала она в Telegram.

Львова-Белова отметила, что с начала частичной мобилизации получила «тысячи обращений» от родителей о необходимости расширить круг лиц, в отношении которых должна действовать отсрочка.

Ранее российский генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура России осуществляет надзор за проведением частичной мобилизации в стране в режиме 24/7.

Российский президент Владимир Путин потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться, прежде всего, тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить