Львова-Белова: отсрочка от частичной мобилизации положена отцам троих детей до 16 лет

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что отсрочка от мобилизации положена отцам троих и более детей до 16 лет.

«Дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трёх и более детей до 16 лет, трёх и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребёнка с паллиативным статусом», — написала она в Telegram.

Львова-Белова отметила, что с начала частичной мобилизации получила «тысячи обращений» от родителей о необходимости расширить круг лиц, в отношении которых должна действовать отсрочка.

Ранее российский генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура России осуществляет надзор за проведением частичной мобилизации в стране в режиме 24/7.

Российский президент Владимир Путин потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться, прежде всего, тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.