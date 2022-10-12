Генпрокурор России Краснов сообщил о постоянном надзоре за проведением частичной мобилизации

Генпрокуратура России осуществляет надзор за проведением частичной мобилизации в стране в режиме 24/7, заявил российский генпрокурор Игорь Краснов.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Краснова, он распорядился обеспечить надзорное сопровождение проводимой частичной мобилизации с момента вступления указа о мобилизации в силу.

«В режиме 24/7 организовано взаимодействие территориальных и военных прокуроров, мониторинг СМИ и обращений граждан, обмен информацией с органами власти и военного управления», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее российский президент Владимир Путин ранее потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.