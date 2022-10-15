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Депутат Хинштейн: Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за нападений

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Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что Росгвардия приняла меры по защите зданий военкоматов после нескольких случаев нападения.
Депутат Хинштейн: Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за нападений
  • РИА Новости

«В связи с участившимися нападениями на военкоматы Росгвардией приняты меры по их защите», — написал он в своём Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что в Москве и в ряде городов около военкоматов находятся группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

14 октября сотрудники ФСБ задержали в Дагестане мужчину, планировавшего под давлением украинских спецслужб, угрожавших навредить его сыну, поджечь военкомат в Махачкале.

Кроме того, в конце сентября в Новосибирске попытались поджечь военкомат бутылками с зажигательной смесью.

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