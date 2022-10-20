«Проинспектировал практические занятия»: Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне ЗВО

Владимир Путин посетил военный полигон в Рязанской области, где проверил ход подготовки военнослужащих, поступивших на службу в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, как проводится подготовка бойцов по различным военно-учётным специальностям, а также по боевому слаживанию в составе подразделений. После этого глава государства проинспектировал практические занятия и посетил стрелковый комплекс, где опробовал снайперскую винтовку Драгунова, сделав несколько выстрелов по мишени.

Владимир Путин посетил военный полигон Западного военного округа в Рязанской области, где проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил главе государства о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учётным специальностям и боевого слаживания в составе подразделений.

«Владимир Путин проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Продемонстрированы, в частности, преодоление десантно-штурмовой полосы в составе взвода, отработка методов борьбы с бронетехникой условного противника в ближнем бою и с применением тяжёлой бронетехники, ведение взводом боя в городских условиях», — говорится в сообщении.

Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, добавили в Минобороны РФ. «За время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат», — указали в ведомстве.

Также глава государства посетил многофункциональный стрелковый комплекс, в котором военнослужащие отрабатывают различные виды стрельбы в составе подразделений под руководством штатных командиров и профессиональных инструкторов, имеющих боевой опыт.

Там Владимир Путин опробовал российскую снайперскую винтовку Драгунова (СВД), сделав несколько выстрелов по мишени из положения лёжа.

О проведении частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. Как указывали в Минобороны РФ, призыв затронет 300 тыс. россиян, находящихся в запасе, — тех, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий боевой опыт.

4 октября Сергей Шойгу отмечал, что обучение мобилизованных осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах, а направляться в районы боевых действий они должны после подготовки и боевого слаживания. 11 октября глава Минобороны РФ проверил ход подготовки прибывших на службу граждан на полигонах Западного военного округа.

Как заявлял Владимир Путин 14 октября, все мероприятия в рамках частичной мобилизации должны будут завершиться в течение двух недель. На тот момент в ряды ВС были призваны 222 тыс. человек из планируемых 300 тыс.

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17 октября мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщили, что задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объёме. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на следующий день пояснял, что ряд регионов уже справились со своим мобилизационным заданием, но пока нет указа главы государства о завершении частичной мобилизации по всей стране.

Накануне Владимир Путин в ходе совещания Совбеза заявил о важности обеспечения военнослужащих всем необходимым. Речь идёт об оборудовании казарм и мест дислокации, создании бытовых условий, получении экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания. По его словам, все вопросы должны решаться «на современном и достойном нашей страны уровне».

Также глава государства подписал поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат: «Они должны составлять, напомню, не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, особо подчеркну — включая период подготовки и обучения личного состава».

Кроме того, президент поручил создать специальный координационный совет во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным для обеспечения нужд Вооружённых сил РФ. В состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Государственного совета.

Совет займётся обеспечением потребностей СВО в части поставок и ремонта вооружения, военной и спецтехники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики. Первый доклад о его деятельности должен быть представлен главой кабмина до 25 октября.