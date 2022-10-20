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Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области

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Президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области.
Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российский лидер проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа.

Путину показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Ранее Путин поручил народному фронту, движению «Мы вместе» и волонтёрам взять под контроль оказание полноценной поддержки семьям мобилизованных.

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