Президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российский лидер проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа.

Путину показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Ранее Путин поручил народному фронту, движению «Мы вместе» и волонтёрам взять под контроль оказание полноценной поддержки семьям мобилизованных.