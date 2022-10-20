Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что российский лидер проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа.
Путину показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.
Ранее Путин поручил народному фронту, движению «Мы вместе» и волонтёрам взять под контроль оказание полноценной поддержки семьям мобилизованных.