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Путин поручил главам регионов и волонтёрам взять под контроль поддержку семей мобилизованных

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Российский президент Владимир Путин поручил Народному фронту, движению «Мы вместе» и волонтёрам взять под контроль оказание полноценной поддержки семьям мобилизованных.

«Поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением «Мы вместе», волонтёрами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации», — сказал он на заседании Совета безопасности России.

Президент отметил, что помощь должна быть оказана детям, родителям, жёнам и близким людям «всех наших защитников».

Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.

Кроме того, Путин заявил о важности обеспечения военнослужащих всем необходимым.

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