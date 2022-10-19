Путин поручил главам регионов и волонтёрам взять под контроль поддержку семей мобилизованных

Российский президент Владимир Путин поручил Народному фронту, движению «Мы вместе» и волонтёрам взять под контроль оказание полноценной поддержки семьям мобилизованных.

«Поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением «Мы вместе», волонтёрами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации», — сказал он на заседании Совета безопасности России.

Президент отметил, что помощь должна быть оказана детям, родителям, жёнам и близким людям «всех наших защитников».

Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.

Кроме того, Путин заявил о важности обеспечения военнослужащих всем необходимым.