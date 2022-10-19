Президент России Владимир Путин заявил о важности обеспечения военнослужащих всем необходимым.

«Мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите Отечества. И все наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым», — подчеркнул он.

Ранее Путин рассказал, с чем связана «бестолковщина» при проведении частичной мобилизации.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу вооружённых сил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.