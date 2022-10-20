Минобороны: каждый мобилизованный за время подготовки израсходует не менее 600 патронов

Минобороны России заявило, что каждый мобилизованный за время подготовки израсходует не менее 600 патронов и пяти гранат.

В оборонном ведомстве заявили, что «курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью».

«За время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и 5 гранат», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области.

Президенту показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.