Минобороны: каждый мобилизованный за время подготовки израсходует не менее 600 патронов
- РИА Новости
В оборонном ведомстве заявили, что «курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью».
«За время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и 5 гранат», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области.
Президенту показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.