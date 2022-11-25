«Дают обратный эффект»: как в Евросоюзе планируют ввести девятый пакет санкций против России

Евросоюз «с максимальной скоростью» готовит девятый пакет санкций против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, ограничения направлены на то, чтобы ослабить способность РФ вести военные действия на Украине. Глава ЕК также подчеркнула, что Брюссель «не успокоится» до тех пор, пока Киев не одержит верх над Москвой. Между тем западные СМИ пишут, что наиболее активно лоббируют новые рестрикции страны Прибалтики и Польша. Требуют очередного пакета мер и в Киеве. Эксперты же обращают внимание на то, что антироссийские санкции прежде всего бьют по коллективному Западу. При этом деструктивный эффект такой политики в первую очередь отражается на ЕС, который участвует в «санкционном ралли» с подачи Вашингтона, констатируют аналитики.

В Европейском союзе ведётся активная работа по подготовке девятого пакета антироссийских санкций. Об этом на пресс-конференции в природном центре Халтиа заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы ударить Россию по больному, чтобы ещё сильнее притупить её способность вести военные действия против Украины, и сегодня я могу объявить, что мы с максимальной скоростью разрабатываем девятый пакет санкций», — сказала она.

При этом глава ЕК не уточнила, о каких именно мерах идёт речь, однако выразила уверенность, что Брюсселю вскоре удастся добиться глобального ограничения цен на российскую нефть.

«Мы не успокоимся, пока Украина не одолеет (президента РФ Владимира. — RT) Путина», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Против чиновников и алмазов

На фоне заявлений председателя ЕК западные СМИ со ссылкой на свои источники уже привели некоторые подробности по пакету. Так, согласно информации газеты Politico, главными лоббистами новых антироссийских мер выступают Латвия, Литва, Эстония и Польша. Они требуют сделать систему SWIFT недоступной для ещё большего числа российских банков, ограничить импорт СПГ и запретить передачу России долларовых банкнот. Помимо этого, предлагается закрыть гражданам РФ доступ к европейскому рынку недвижимости и запретить ввоз российских алмазов.

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Позднее, 22 ноября, газета также сообщила, что обсуждаемые санкции призваны ударить и конкретно по российским «чиновникам, пропагандистам и должностным лицам», которые поддерживают власти РФ и президента Владимира Путина в частности.

Подгоняют Европу с введением очередного антироссийского пакета и в Киеве. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 22 ноября заявил, что вопрос с принятием девятого комплекса мер против РФ уже «давно перезрел». По его словам, такая ситуация абсолютно недопустима. В связи с этим министр призвал коллег в ЕС «отбросить все сомнения» и как можно скорее подготовить новые рестрикции. При этом он подчеркнул, что у Европы нет никакого права уставать от Украины.

«Если мы, украинцы, не устали, то остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права на усталость», — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

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От санкций к санкциям

Между тем обсуждать девятый пакет санкций европейские власти начали практически сразу же после принятия предыдущего комплекта ограничений. Восьмой пакет был одобрен 6 октября в ответ на принятие в состав России новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Он, в частности, включал запрет на морские перевозки нефти из РФ стоимостью выше определённого уровня и на криптокошельки для россиян. Помимо этого, было расширено эмбарго на импорт таких российских товаров, как стальная продукция, древесная масса, бумага, сигареты, пластмасса, косметика и ювелирные элементы. Как отмечали в Еврокомиссии ранее, новые запреты затронут поставки из России на сумму €7 млрд.

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В то же время, как заметила в интервью газете The Telegraph 8 октября премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Европе всё труднее сохранять единство в вопросе санкций против РФ. Сложности связаны ещё и с тем, что практически не осталось областей, на которые ЕС может наложить очередные ограничения, признала она. Несмотря на это, в МИД республики выступили за принятие девятого пакета антироссийских мер.

«Для Европейского союза важно продолжать работу над девятым пакетом санкций… и ввести потолок цен на нефть, чтобы воспрепятствовать финансированию российской военной машины», — заявил на пресс-конференции 25 октября эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

При этом цели новых рестрикций трансформируются, отмечают эксперты. Если раньше они позиционировались как инструмент для принуждения России к миру на Украине, то сегодня этот вектор несколько изменился. В частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 14 ноября заявил журналистам, что Брюссель якобы никогда не утверждал, что санкции призваны остановить конфликт.

«Очевидно, что наши санкции ослабляют экономику России. Мы никогда не ожидали, что санкции завершат военный конфликт (на Украине. — RT), но они точно ослабляют способность российских вооружённых сил обновлять своё материальное обеспечение», — сказал он.

Флаги ЕС

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Его слова вызвали удивление в ЕС. В частности, госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в своём Facebook* 21 ноября заметил, что утверждения Борреля не соответствуют действительности.

«Жозеп Боррель попросту не говорит правду. Теперь он заявил, что политика санкций никогда и не предназначалась для того, чтобы положить конец конфликту. Однако, напротив, правда в том, что Брюссель стал проводить политику санкций, чтобы закончить его. Так что ситуация такова, что Жозеп Боррель теперь отрицает то, о чём говорила организация, которую он возглавляет», — констатировал Менцер.

«Санкционное ралли»

По словам доцента Академии труда и социальных отношений, кандидата политических наук Павла Фельдмана, обсуждение очередного пакета рестрикций в ЕС идёт больше по инерции из-за невозможности вырваться из «санкционного ралли», запущенного США и их ближайшими союзниками.

«Колоссальные лоббистские усилия в этом плане прилагают страны Прибалтики и Польши, которые выбрали для себя роль проводника позиции Соединённых Штатов в Евросоюзе. Таким образом они хотят увеличить свою политическую значимость в ЕС, так как их экономический вклад в благополучие содружества ничтожен. При этом с каждым пакетом область для дальнейших ограничений сужается. И, как показала практика, западные санкции работают прежде всего против бизнеса и промышленности тех стран, которые их и вводят, не ослабляя при этом оборонный потенциал России», — пояснил Фельдман в беседе с RT.

Он также отметил, что антироссийские рестрикции, помимо экономических задач, были призваны решать ещё и политические, направленные на дестабилизацию обстановки внутри РФ и смену власти в стране.

«Однако ни обрушить российскую экономику, ни простимулировать политически обусловленные волнения среди населения РФ западникам не удалось. Суверенитет страны только укрепляется», — говорит Фельдман.

Флаги стран ЕС

Legion-Media

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При этом санкции дают обратный эффект, разрушая экономику стран, власти которых и стали авторами рестрикций, отметил в разговоре с RT профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

«От санкций напрямую страдают экономики стран ЕС, что неоднократно отмечали в Венгрии. Дефицит энергоресурсов, возникший после отказа от их закупки у России, ведёт к постепенной стагнации и упадку промышленности европейцев, ослаблению конкурентоспособности их товаров на внешних рынках из-за дороговизны. При этом РФ на этом фоне является самодостаточной страной, у который есть альтернативы для замещения европейского импорта», — говорит он.

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В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии RT отметил, что на Западе сегодня делают ставку на долгосрочный эффект санкций.

«Если проблемы краткосрочного характера Россия в основном решает, то отложенные потребуют определённой стратегической перестройки российской экономики и могут дать знать о себе в перспективе. Поэтому еврочиновники так верят, что рестрикции всё же им выгодны», — пояснил аналитик.

Тем более что Россия сегодня не спешит вводить против так называемых партнёров ответные ограничения, не исключая возврата к конструктивному диалогу. А это даёт Западу ложную уверенность в том, что он и дальше может испытывать Москву на прочность, говорит Брутер.

«Европолитики под влиянием Вашингтона пребывают в слепой уверенности, что им удастся победить Россию не только руками украинцев, но и посредством своих санкций. Несмотря на отсутствие нужного им эффекта от ограничений, в ЕС продолжают считать, что стоит потерпеть ещё немного, прежде чем РФ окончательно сдаст свои позиции. И в этой мысли их поддерживают США, подбивая на новые рестрикции и уверяя, что падение России создаст для европейцев новые возможности. Однако на деле происходит лишь постепенное разрушение самого ЕС», — резюмировал Брутер.

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