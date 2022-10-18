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Politico: ряд стран ЕС настаивают на введении новых антироссийских санкций

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Некоторые страны Евросоюза настаивают на введении новых антироссийских санкций, сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.
Politico: ряд стран ЕС настаивают на введении новых антироссийских санкций
  • Gettyimages.ru

По данным издания, ряд стран, среди которых Эстония, Латвия, Литва и Польша, обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой ввести в действие девятый пакет антироссийских санкций.

Среди требований европейских стран числится ограничение на импорт СПГ, отключение от системы SWIFT большинства российских банков и запрет передачи России долларовых банкнот.

Кроме того, инициаторы новых рестрикций предложили запретить россиянам продавать недвижимость в Европе и импортировать алмазы из России.

Ранее источник ТАСС в делегации одной из стран сообщества в Совете Евросоюза сообщил об обсуждении в ЕС девятого пакета санкций.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет ограничений против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

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