Politico: ряд стран ЕС настаивают на введении новых антироссийских санкций

Некоторые страны Евросоюза настаивают на введении новых антироссийских санкций, сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

По данным издания, ряд стран, среди которых Эстония, Латвия, Литва и Польша, обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой ввести в действие девятый пакет антироссийских санкций.

Среди требований европейских стран числится ограничение на импорт СПГ, отключение от системы SWIFT большинства российских банков и запрет передачи России долларовых банкнот.

Кроме того, инициаторы новых рестрикций предложили запретить россиянам продавать недвижимость в Европе и импортировать алмазы из России.

Ранее источник ТАСС в делегации одной из стран сообщества в Совете Евросоюза сообщил об обсуждении в ЕС девятого пакета санкций.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет ограничений против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.