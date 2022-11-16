Корпоративный принцип: как в ЕС не оставляют попыток изолировать Россию на мировой арене

Евросоюз продолжит попытки изолировать Россию на мировой арене, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, в содружестве готовы усиливать санкции и вводить их в том числе против государств, оказывающих военную поддержку России. С тезисом о необходимости усиления давления на РФ на полях саммита G20 выступил и глава Евросовета Шарль Мишель. Он отметил, что намерен использовать встречу «двадцатки», чтобы убедить остальные страны присоединиться к позиции Запада. Между тем эксперты отмечают, что попытки США и ЕС организовать мировую изоляцию России безуспешны. Сотрудничать с Москвой продолжают Китай, Индия, Турция, контакты не обрывают и многие страны Азии и Африки. Попытки Запада исключить Россию из международных отношений лишь укрепили многополярность мира, констатировали аналитики.

Страны Европейского союза продолжат предпринимать шаги по изоляции России на международной арене. С таким утверждением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе.

«Наш подход к России остаётся чётким… Мы продолжим изолировать Россию на международном уровне. Продолжим вводить ограничительные меры против российской экономики», — заявил он.

С его точки зрения, санкции против РФ якобы ослабляют её экономический потенциал, сокращая возможности Москвы закупать и обновлять свои технологии. Боррель подчеркнул, что в ЕС «никогда и не ожидали, что санкции завершат военный конфликт» на Украине. Вместе с тем он отметил, что содружество готово ориентировать свои ограничения и на третьи страны, которые якобы оказывают военную поддержку РФ. Дипломат также уточнил, что Евросоюз координирует свои действия с партнёрами по НАТО.

«Работаем в тесном сотрудничестве с нашими натовскими партнёрами, а также со всеми странами мира, кто готов защищать международный порядок, основанный на правилах», — сказал он.

При этом ответные меры тех стран, против которых вводятся санкции, Боррель назвал ошибкой с их стороны.

Попытки давления

Транслировать свои намерения относительно России Брюссель пытается не только внутри ЕС и в кругу его ближайших союзников, но и на международных площадках. Так, глава Европейского совета Шарль Мишель выразил мнение, что проходящий с 15 по 16 ноября в Индонезии саммит G20 является подходящим мероприятием для убеждения остальных стран присоединиться к позиции ЕС.

«Нам следует попытаться использовать встречи, которые пройдут сегодня и завтра, а также неформальные контакты в ходе саммита, чтобы попытаться убедить всех партнёров по «группе двадцати» оказать больше давления на Россию», — заявил он на пресс-конференции на полях саммита 15 ноября.

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При этом Мишель признал, что взгляды Евросоюза на ситуацию вокруг России разделяют не все страны. В связи с этим ЕС должен удвоить усилия по разъяснению своей позиции, вынося её на обсуждение на любые площадки, считает он.

«В последние месяцы, когда мы начали дебаты по поводу различных резолюций ООН, мы почувствовали, что восприятие и мнения разнятся. Поэтому важно не сдаваться и тесно контактировать со всеми странами мира, чтобы объяснять, почему мы полностью убеждены, что этот вооружённый конфликт, начатый Россией, — дело крайне серьёзное», — подчеркнул председатель Евросовета.

Изначально целью встреч G20 является обсуждение и решение вопросов финансового и макроэкономического характера. Политические темы на саммитах «двадцатки» никогда не были центральными, уточняют эксперты.

Глава Евросовета Шарль Мишель

globallookpress.com

© Christoph Soeder/dpa

По словам Мишеля, он убеждённый сторонник дипломатических контактов. При этом председатель Евросовета подчеркнул, что с представителями России на саммите вести переговоры не планирует.

Видимость изоляции

Между тем западные СМИ отмечают, что все попытки стран ЕС, США и их ближайших партнёров изолировать Россию на мировой арене оказались тщетными. В частности, их усилия подрывают такие крупные игроки, как Индия и Китай, которые не намерены отказываться от выгодного сотрудничества с РФ, отметил 2 сентября портал Axios. Так, давление со стороны Запада только сблизило Москву и Пекин, а Нью-Дели занял нейтральную позицию, нарастив закупку российской нефти. Помимо этого, Китай и Индия укрепляют военное сотрудничество с Россией. Они приняли участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022», которые в начале сентября проводила РФ.

На обратный эффект предпринятых Западом шагов по изоляции России обратили внимание в журнале The American Conservative. Его обозреватель Тэд Снайдер отметил, что попытки США исключить РФ из международных отношений не встретили широкой поддержки даже среди союзников Вашингтона по НАТО. Так, поддержать антироссийский курс и прекратить отношения с Москвой отказалась Турция, уточнил журналист. Он отметил, что в целом политика Вашингтона, направленная на изолирование неугодных стран, оказалась провальной.

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«На деле попытки США изолировать (другие страны. — RT) способствовали утверждению того самого многополярного мира, возникновение которого Вашингтон обещал не допустить», — констатировал Снайдер.

«Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы её ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла», — написала 24 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале, комментируя 77-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Даже в Европе признают, что бойкотировать отношения с Россией контрпродуктивно.

«В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией», — цитирует РИА Новости премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре, выступавшего в парламенте 25 октября.

В свою очередь, в Швейцарии констатировали слабую мировую поддержку усилий Запада по формированию коалиции против РФ на международной арене.

«Конфликт на Украине… продемонстрировал, что множество государств в Африке, Азии и на Ближнем Востоке не хотят вставать на сторону той или иной мировой державы… Это означает, что изоляция России на мировом уровне не настолько велика, как в Европе», — говорится в отчёте Федерального совета страны о нейтралитете Швейцарии от 26 октября.

По словам авторов документа, это говорит об укреплении многополярности мира и о желании несогласных с Западом стран обеспечить себе «большую свободу политических действий и извлечь экономическую выгоду».

«Санкции (против РФ. — RT) ввели главным образом западные страны. Среди членов G20 девять стран не приняли санкции», — отмечается в отчёте.

Флаги ЕС

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© Ronald Wittek, Pool Photo

Слова о недопустимости в современном мире практики, направленной на исключение каких-либо государств из международных отношений, прозвучали и на нынешнем саммите «Большой двадцатки». Так, на это в своём выступлении 15 ноября указал председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы живём в глобальном мировом сообществе, сталкиваемся с разнообразными вызовами и угрозами и должны действовать сообща. Проведение линий на основе идеологии, блоковая политика и конфронтация лагерей приведёт только к расколу в мире, станет помехой для глобального развития и прогресса человечества. Человеческая цивилизация уже вступила в XXI век, и менталитет холодной войны давно устарел», — заявил он.

Он также призвал снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество.

Напрасные усилия

Опрошенные RT эксперты отмечают, что попытки Запада организовать международную изоляцию России бесперспективны в силу укрепления мировой многополярности.

«Попытки изолировать Россию безуспешны, так как в сотрудничестве с ней заинтересовано большое количество стран. И они стараются проводить более суверенную политику, в отличие от Европы, которая давно уже управляется США. Те же Индия, Китай, Саудовская Аравия, Турция вполне самодостаточны и не испытывают нужды в одобрении Вашингтона. К тому же действия США заставляют их усомниться в способности Вашингтона проводить справедливую и взвешенную политику», — пояснил в беседе с RT зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

В разговоре с RT доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман подчеркнул, что западные страны по привычке пытаются проецировать на мир своё блоковое восприятие, упуская из виду, что остальные страны действуют исходя из национальных, а не коллективных интересов.

«Поддержка антироссийской риторики для европейских и прочих западных стран — их корпоративный принцип. Что касается восточных, азиатских и африканских стран, то они по-другому смотрят на мировую политику. На первый план выходят прагматичные экономические и политические интересы. Так, кто-то внял аргументам РФ о необходимости ведущихся ею действий на Украине, другие заинтересованы в наращивании темпов экономического развития и не хотят действовать в ущерб себе ради преследования каких-то внешнеполитических идеалов», — отметил аналитик.

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Олег Матвейчев также подчеркнул, что сегодня западные страны пытаются перекладывать на Россию ответственность за свои действия на международной арене, которые и привели к нынешней кризисной ситуации.

«Так, энергетический кризис был подстёгнут именно антироссийскими санкциями. Из-за них выросли цены, которые ударили не только по самому Западу, но и по остальным странам. То же касается и продовольственной безопасности. Безусловно, тиражируемая везде Украина вносит свой вклад в обеспечение мира продовольствием, но не столь значительный, как это пытаются представить. К тому же вывозимое из страны зерно в большей степени попадает на рынки обеспеченных стран Европы, чем нуждающихся в нём государств», — указал он.

Павел Фельдман, в свою очередь, добавил, что полностью изолировать Россию на международной арене западным странам не удастся ещё и в силу того, что РФ является одним из ключевых игроков в экспортно-импортных отношениях и логистических цепочках.

«Конечно, Запад сейчас пытается всячески осложнить России жизнь, закрывая ей доступ к необходимым технологиям, которые трудно импортозаместить. Однако исключение РФ из мировой экономики чревато для самой мировой экономики. Это создаст проблемы и сделает более дорогой жизнь в Европе, отрицательно скажется на стоимости товаров и услуг, которые производят в ЕС, поскольку в эту стоимость всегда закладывается цена энергетических ресурсов. Пострадают также развивающиеся страны. В выигрыше останутся только США, которые наживутся на продаже своих энергоресурсов и распространении своих технологий», — резюмировал эксперт.