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Си Цзиньпин: размежевание и блоковое противостояние только помешают мировому прогрессу

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Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 на Бали заявил, что размежевание государств по идеологическому принципу и блоковое противостояние могут только помешать мировому экономическому прогрессу.
Си Цзиньпин: размежевание и блоковое противостояние только помешают мировому прогрессу
  • AP

По его словам, человечество живёт в одной мировой деревне.

«И, сталкиваясь с различными рисками и угрозами, должны действовать вместе. Идеологическое размежевание, игры в политику противостояния альянсов и блоков могут лишь расколоть мир и воспрепятствовать глобальному развитию и прогрессу человечества», — передаёт ТАСС заявление китайского лидера.

Ранее Си Цзиньпин и президент США Джо Байден выступили против развязывания ядерной войны.

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