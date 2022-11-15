Си Цзиньпин: размежевание и блоковое противостояние только помешают мировому прогрессу

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 на Бали заявил, что размежевание государств по идеологическому принципу и блоковое противостояние могут только помешать мировому экономическому прогрессу.

AP