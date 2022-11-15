Си Цзиньпин: размежевание и блоковое противостояние только помешают мировому прогрессу
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По его словам, человечество живёт в одной мировой деревне.
«И, сталкиваясь с различными рисками и угрозами, должны действовать вместе. Идеологическое размежевание, игры в политику противостояния альянсов и блоков могут лишь расколоть мир и воспрепятствовать глобальному развитию и прогрессу человечества», — передаёт ТАСС заявление китайского лидера.
Ранее Си Цзиньпин и президент США Джо Байден выступили против развязывания ядерной войны.