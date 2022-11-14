«Экономический центр мира»: как США и НАТО пытаются расширить своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе

США со своими союзниками продвигают конфронтационные механизмы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в противовес существующим форматам взаимодействия в Азии Вашингтон создаёт новые закрытые блоки наподобие военного альянса AUKUS. Кроме того, на расширение своего влияния в зоне АТР претендует и НАТО, считает Лавров. По его мнению, всё это ведёт к милитаризации региона. Как отмечают аналитики, Запад пытается нарастить своё влияние в АТР, так как экономическое и военно-политическое значение этого региона неуклонно растёт. Помимо этого, с точки зрения аналитиков, цель политики США в АТР — сдерживание Китая.

Запад продвигает конфронтационные механизмы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в противовес сотрудничеству в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС).

«Мы вместе с ними (с КНР. — RT) отстаиваем целесообразность и необходимость сохранения форматов, созданных вокруг АСЕАН, уважения центральной роли, которую играет Ассоциация в происходящих процессах в окружающем её регионе. Но у Запада свои планы. Сегодня это прозвучало достаточно чётко. На словах все признают роль АСЕАН, а на деле гнут свою линию и продвигают конфронтационные механизмы и инструменты», — сказал Лавров.

Он также напомнил, что «Азиатско-Тихоокеанское пространство несколько десятилетий развивалось на основе инициатив АСЕАН, вокруг которых сложилась инклюзивная, открытая и равноправная структура безопасности и сотрудничества».

Однако это «пространство сейчас пытаются «освоить» США и их союзники, а также Североатлантический альянс», указал Лавров.

«Недавно была выдвинута концепция Индо-Тихоокеанских стратегий, в рамках которой продвигаются форматы, отнюдь не открытые для всех желающих. Более того, они конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая и российских интересов в АТР», — подчеркнул глава МИД РФ.

Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Напомним, в феврале Вашингтон обнародовал Индо-Тихоокеанскую стратегию США. Как пояснили тогда в администрации Джо Байдена, основная идея этого документа состоит в том, что ни один другой регион не будет иметь столь ключевого значения для Соединённых Штатов в будущем, как АТР.

При этом, как сообщили 13 ноября в пресс-службе Белого дома, Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите заявил, что США будут соперничать с Китаем, но при этом следить за тем, чтобы такая конкуренция не переросла в конфликт.

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Что же касается создания американцами новых закрытых форматов сотрудничества в регионе, то ярким примером такой деятельности Сергей Лавров назвал блок AUKUS, в который входят США, Австралия и Великобритания.

«Одним из конкретных примеров такой линии стало создание военного блока AUKUS... в который сейчас пытаются активно завлечь Новую Зеландию, Канаду и Японию. Продвигаются закрытые инициативы по организации наблюдения за морской деятельностью. Люди, понимающие, о чём идёт речь, напрямую связывают это с «необходимостью» конфронтационных действий Запада в Южно-Китайском море», — подчеркнул глава российской дипломатии.

В связи с этим глава МИД обратил внимание на стремление НАТО расширить своё влияние на зону АТР.

«НАТО уже не говорит о том, что является сугубо оборонительным альянсом. Таковым он был, когда существовали Советский Союз и Варшавский договор... С тех пор они свою «линию обороны», когда уже ни Варшавского договора нет, ни Советского Союза... передвигали вплотную к нашим границам несколько раз. А теперь объявили на мадридском саммите летом этого года о том, что они несут «глобальную ответственность», что безопасность Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделимы. Они, по сути дела, претендуют на то, что будут играть здесь ведущую роль и так называемую линию обороны уже сдвигают и к Южно-Китайскому морю», — заявил дипломат.

По его словам, в данный момент уже идёт милитаризация АТР.

«Налицо тенденция к милитаризации региона путём сопряжения усилий союзников США — Австралии, Новой Зеландии, Японии — с расширением присутствия НАТО в АТР», — констатировал министр.

«Геополитические эксперименты»

Напомним, в последние годы США начали создавать в АТР сеть региональных альянсов и организаций.

Так, в сентябре 2021 года США, Австралия и Великобритания объявили о формировании оборонного альянса AUKUS, в рамках которого Вашингтон может предоставить Канберре технологии для строительства собственных атомных подводных лодок.

Заключение соглашения об оборонном партнёрстве AUKUS

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© Win McNamee

В РФ и КНР такую инициативу восприняли негативно.

В частности, глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что «реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность» и создаст «условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия».

Кроме того, в июне этого года Соединённые Штаты, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия объявили о создании нового объединения в Тихоокеанском регионе, которое получило название Partners in the Blue Pacific (PBP). Предполагается, что его работа будет согласовываться с Форумом тихоокеанских островов — межправительственной организацией, созданной в 1971 году.

Среди целей PBP значится усиление поддержки приоритетов региона в политике, экономике, безопасности и экологии.

Помимо этого, в последние годы возросла активность вокруг существующего с 2007 года объединения QUAD, в которое входят Австралия, Индия, США и Япония. В ноябре 2017 года эти четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако, как считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, США с помощью объединений типа AUKUS и QUAD планируют начать экспансию НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«В Азиатско-Тихоокеанском регионе США и их союзники также создают закрытые блоки, к деятельности которых на антироссийских или антикитайских началах они пытаются привлечь максимальное число государств. Наглядный тому пример — договорённости в рамках блоков AUKUS и QUAD», — заявил Патрушев.

Кроме того, по его словам, Запад планирует внедрить в регионе собственные торгово-финансовые механизмы в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии.

«Натофикация» Азии

На этом фоне в июне 2022 года НАТО приняло новую стратегическую концепцию, в которой впервые одним из главных оппонентов альянса был назван Китай.

В документе указывается, что «амбициозные цели и политика принуждения» КНР «бросают вызов... интересам, безопасности и ценностям» НАТО. Пекин в концепции обвиняется в попытках «подорвать основанный на правилах международный порядок».

Саммит НАТО в июне 2022 года

AP

© Bernat Armangue

Кроме того, в тексте программы говорится, что углубление партнёрства РФ и КНР противоречит «ценностям и интересам» альянса. В связи с этим члены НАТО заявили, что будут работать для «противодействия создаваемым КНР системным вызовам евро-атлантической безопасности и обеспечения устойчивой способности НАТО гарантировать оборону и безопасность государств-членов».

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Пекин в ответ заявил, что это НАТО представляет собой системный вызов миру и стабильности на планете.

Кроме того, в концепции указана важность Индо-Тихоокеанского региона для безопасности блока.

«Индо-Тихоокеанский регион важен для НАТО, учитывая, что события в этом регионе могут напрямую повлиять на евро-атлантическую безопасность. Мы будем укреплять диалог и сотрудничество с новыми и существующими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе для решения межрегиональных проблем и защиты общих интересов в области безопасности», — говорится в документе.

О том, что НАТО начало распространять своё влияние в АТР, в октябре заявил и директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрёв.

«Если оттолкнуться от решений июньского саммита альянса в Мадриде, касающихся глобализации зоны ответственности организации, то становится понятно, что линия на продвижение с помощью любых инструментов её потенциала в АТР уже чётко оформляется», — пояснил он.

По мнению Ноздрёва, НАТО опирается в этом процессе на Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию.

«Симптоматично, что взявший курс на ремилитаризацию Токио без всякого стеснения заявляет о необходимости придания «натофикации» Азии необратимого характера», — добавил он.

«Гонка вооружений нарастает»

По словам сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, интерес НАТО и США к АТР прежде всего связан с увеличением значимости этого региона как в экономическом, так и в военном отношении.

«США и их союзники заинтересованы играть в АТР ключевую роль по одной простой причине — это будущий военно-политический и экономический центр мира. Одно наличие в этом регионе таких стран, как Китай, Индия, Индонезия, Япония и Южная Корея, уже говорит о его важности. Поэтому западные страны заинтересованы иметь в АТР свои сферы влияния и рычаги давления», — пояснил Блохин в беседе с RT.

Лидеры стран QUAD

AP

© Zhang Xiaoyu/Pool Photo

При этом он напомнил, что НАТО и раньше вмешивалось в ситуацию за пределами Евро-Атлантического региона.

«Формально НАТО — это альянс Североатлантического договора, но союзники США по блоку участвовали в военных кампаниях в Ираке и Афганистане. Так что такие амбиции у них есть давно. НАТО всегда претендовало на глобальную роль», — заявил аналитик.

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Характер деятельности блока во многом определяется тем фактом, что он был создан США для достижения своих целей, считает Константин Блохин.

«Раньше главная цель США, а значит, и НАТО заключалась в сдерживании СССР. Потом целью Вашингтона стало уже не только сдерживание РФ, но и попытка обуздать Европу, чтобы обнулить её политические амбиции. А теперь альянс ещё должен заниматься сдерживанием Китая», — говорит он.

В свою очередь, руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин полагает, что ключевой задачей США и их партнёров в АТР на сегодняшний день является противодействие Китаю.

«Главная цель США и их союзников — это сдерживание прежде всего Китая. Россию они рассматривают как угрозу главным образом в Европе, а в АТР эта роль отведена Китаю», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

Аналогичного мнения придерживается и Константин Блохин.

«Создаваемые Вашингтоном блоки в АТР носят сугубо антикитайский характер. Мы часто говорим о новой холодной войне США с Россией, но такую же холодную войну Соединённые Штаты, по сути, начали и с Китаем», — сказал аналитик.

Такая политика Запада ведёт к милитаризации АТР, считает Александр Лукин.