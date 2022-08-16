Шойгу: нацеленность AUKUS развивать атомный подводный флот создаёт условия подрыва ДНЯО
- РИА Новости
«Ещё одна опасная региональная тенденция — это нацеленность AUKUS на развитие в Австралии атомного подводного флота. Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о стремлении Запада распространить в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоковую систему.