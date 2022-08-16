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Шойгу: нацеленность AUKUS развивать атомный подводный флот создаёт условия подрыва ДНЯО

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Министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил, что нацеленность военного блока AUKUS развивать атомный подводный флот создаёт условия подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Шойгу: нацеленность AUKUS развивать атомный подводный флот создаёт условия подрыва ДНЯО
  • РИА Новости

«Ещё одна опасная региональная тенденция — это нацеленность AUKUS на развитие в Австралии атомного подводного флота. Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о стремлении Запада распространить в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоковую систему.

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