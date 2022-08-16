Шойгу: нацеленность AUKUS развивать атомный подводный флот создаёт условия подрыва ДНЯО

Министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил, что нацеленность военного блока AUKUS развивать атомный подводный флот создаёт условия подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

РИА Новости