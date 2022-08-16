Путин заявил о стремлении Запада распространить в АТР блоковую систему

Президент России Владимир Путин заявил о стремлении Запада распространить в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоковую систему.

Об этом он сказал в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

«Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и другие», — приводит его заявление пресс-служба Кремля.

Ранее Путин заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.