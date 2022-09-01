«Сколотить коалицию против Китая»: как Запад милитаризирует страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Запад в лице Великобритании и США наращивает усилия по милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, Лондон развивает сотрудничество с Австралией по реализации «критически важной» для страны программы строительства фрегатов типа «Хантер». Планируется также, что военные австралийских ВМС будут стажироваться на британских атомных субмаринах, что откроет им доступ к секретным ядерным технологиям, сообщают СМИ. Кроме того, в рамках оборонного партнёрства AUKUS Лондон, Вашингтон и Канберра намерены укреплять взаимодействие в области гиперзвука. Американцы между тем наращивают свои связи и с Тайванем, в том числе в сфере обороны. По мнению экспертов, такие действия Великобритании и Соединённых Штатов носят выраженный антикитайский характер и угрожают безопасности региона.

Австралия наращивает сотрудничество с Великобританией по вопросу реализации «критически важной» программы строительства фрегатов типа «Хантер». Об этом заявил журналистам министр обороны Австралии Ричард Марлз во время визита в Глазго.

«Среди участников работ по HMS Glasgow (британский фрегат. — RT), с которыми мы сегодня встретились, был и ряд австралийских кораблестроителей. Они здесь в соответствии с программой, в рамках которой сюда прибыли 80 специалистов из Австралии для приобретения ими навыков, с которыми они впоследствии вернутся в Аделаиду и Перт и на которые будут опираться в ходе реализации программы «Хантер», — сообщил Марлз.

По его словам, это фундаментально важный проект для ВМС Австралии. Министр также отметил, что ожидаемый срок готовности первого австралийского корабля типа «Хантер» — 2031 год.

«Разумеется, мы ведём работу с BAE Systems (оборонная компания Великобритании. — RT), чтобы выяснить, можно ли добиться этого раньше, но для первого судна ориентировочный срок такой. Надеемся, что последующие корабли по данной программе нам удастся спустить на воду как можно скорее», — заявил глава австралийского военного ведомства.

Планируется также, что в рамках оборонного партнёрства AUKUS военные австралийских ВМС будут стажироваться на британских атомных субмаринах, что открывает им доступ к секретным технологиям, сообщает газета The Times.

Кроме того, Марлз отметил в интервью ABC Radio National, что в рамках AUKUS Канберра вместе с Лондоном и Вашингтоном намерены развивать программы по гиперзвуку.

«Наша задача по линии AUKUS — задействовать наших лучших учёных, выстроить на базе этих трёх стран, если угодно, экосистему, объединённую экосистему, чтобы мы смогли усовершенствовать наш потенциал в максимально сжатые сроки, получить для этих стран самые современные оборонные возможности, в том числе, разумеется, в области гиперзвукового оружия и защиты от него, чему уделяется большое внимание в рамках работы, которую сейчас осуществляет AUKUS», — заявил он.

Как подчеркнул министр обороны Австралии в Twitter 30 августа, страна должна модернизировать свои оборонные возможности, поскольку сталкивается «с самой сложной стратегической обстановкой со времён Второй мировой войны».

Австралийские военно-морские офицеры проходят мимо одного из четырех кораблей ВМС Австралии

AP

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Ранее, во время июньской пресс-конференции, Марлз пояснял, что Китай «стремится формировать мир вокруг себя по-своему», а Австралия продолжает работать вместе с Соединёнными Штатами «для сохранения вовлечённости в дела Индо-Тихоокеанского региона».

«Нужно принять решение о том, каким будет следующее поколение атомных подводных лодок, которые будут закупаться австралийским правительством и поступят на вооружение наших ВМС. Это процесс, над которым мы работаем в рамках AUKUS с Великобританией и Соединёнными Штатами», — отметил тогда министр обороны Австралии.

Ящик Пандоры

Напомним, об опасности оборонного партнёрства AUKUS не раз заявляли как Россия, так и Китай.

В частности, 16 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал «опасной региональной тенденцией» нацеленность AUKUS на развитие в Австралии атомного подводного флота.

«Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия, — сообщил министр. — В глобальном измерении появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится».

Шойгу также отметил, что AUKUS может превратиться в военно-политический союз.

«Нельзя исключать, что и натовские наработки по совместному ядерному планированию и совместным ядерным тренировкам «союзников» будут перенесены в этот регион, — сказал глава Минобороны РФ. — Перенос из Европы практики ядерных тренировок взорвёт регион. Хотя можно предположить, что именно такую цель перед собой ставят США. Провокационная высадка на Тайване третьего лица американской бюрократической иерархии — это ещё один шаг по дестабилизации ситуации».

Напомним, после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань на остров прибыла ещё одна американская делегация, чтобы якобы подтвердить поддержку острова со стороны Соединённых Штатов. В Пекине это сочли нарушением принципа одного Китая, суверенитета и территориальной целостности КНР. Кроме того, визит новой делегации «разоблачает истинное лицо США как нарушителя и разрушителя мира и стабильности в Тайваньском проливе», заявили также в Пекине.

Позже в американском конгрессе сообщили, что уже разрабатывают законопроекты, призванные ускорить поставки оружия и военной техники на Тайвань.

При этом Китай требует от Соединённых Штатов прекращения таких поставок на остров. В Пекине также считают, что Вашингтону следует отказаться от связей с Тайбэем по военной линии и на деле подтвердить свою приверженность геополитической целостности Китая.

«Навязать региону блоковую систему»

Как отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, действия Великобритании и США по милитаризации Австралии и Тайваня носят выраженный антикитайский характер.

«США и Великобритания таким образом хотят вооружить и консолидировать своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе против Китая. Помимо Австралии и Тайваня они также привлекают к стратегии по сдерживанию КНР другие страны региона, в частности, Японию и Южную Корею, которые проводят проамериканскую и антикитайскую политику. Цель этой затеи — сколотить коалицию против Китая и навязать региону блоковую систему», — заявил аналитик в комментарии RT.

В свою очередь, доцент Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман высказал схожую позицию. По его словам, Лондон и Вашингтон продолжают формирование пояса государств, которые с военной, экономической и политической точки зрения могли бы сдерживать Китай.

Заключение соглашения об оборонном партнёрстве AUKUS

globallookpress.com

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«Для этого и Австралия, и Тайвань, а также целый ряд стран региона накачиваются оружием Великобританией и США, а также вдохновляются ими на разного рода провокации в отношении КНР. И если какая-то из этих провокаций удастся, то это может послужить удобным поводом для введения санкций против Пекина», — рассказал Фельдман в беседе с RT.

При этом Соединённые Штаты и Великобритания хотят управлять этой коалицией, быть её лидерами, отметил Блохин.

«Вашингтон и Лондон стремятся быть законодателями мод по антикитайскому направлению, своего рода модераторами действий, направленных против КНР. Сами по себе эти страны не смогли бы объединиться. При этом ключевую роль играют США, которые принимают все основные решения на этом треке», — сказал эксперт.

Оборонное партнёрство AUKUS — ядро в этом противостоянии с Китаем, считает Блохин.

«Сдерживание КНР будет происходить в основном на морском театре военных действий, и ставка этого союза на проекты по строительству подводных лодок, в том числе атомных, как раз будет занимать ведущее место», — отметил аналитик.

По мнению Фельдмана, Великобритания и США ведут с Австралией «не очень честную игру».

«С одной стороны, они втягивают её в конфликт с Китаем, а с другой — предлагают рецепты, как обезопасить себя. Программа подводных лодок была бы для Австралии абсолютно бессмысленной, если бы Вашингтон и Лондон не нагнетали ситуацию в регионе. Но Канберру привлекли к противостоянию с КНР в надежде в том числе заработать на выгодных контрактах по передаче технологий для подводных лодок, производимых в США и Великобритании», — заявил эксперт.

Как отметил Фельдман, Вашингтон давит на Китай именно за счёт милитаризации стран и территорий вокруг него, поскольку в экономической сфере США с каждым годом всё больше и больше уступают КНР.

«Поэтому без военных провокаций Штаты эту геополитическую конкуренцию с Поднебесной выиграть просто не смогут. Следовательно, в ход идут разного рода грязные приёмы», — полагает он.

Такой геополитический расклад, а также усилия США и Великобритании по милитаризации стран и территорий АТР будут крайне негативно отражаться на системе безопасности региона, уверен Блохин.

«Ситуация чревата многочисленными провокациями со стороны Вашингтона и Лондона, а также возможными столкновениями между Китаем с одной стороны, и США и их союзниками — с другой. Однако сейчас острого конфликта между ними не последует. Дело в том, что время работает на Китай, он становится всё сильнее, чтобы на равных конкурировать с США. Вашингтону также нужно время на то, чтобы сформировать антикитайскую коалицию и синхронизировать действия между союзниками. Пока Китай будет действовать преимущественно в экономической плоскости», — полагает Блохин.

При этом аналитики сходятся во мнении, что антикитайская стратегия Вашингтона и Лондона обречена на провал, поскольку они действуют «на два фронта».

«Запад в лице США и Великобритании пытается навязать всем своё мировоззрение, согласно которому мир разделён на чёрное и белое, где главные злодеи, конечно же, — это Россия и Китай. Но в своём крестовом походе против РФ и КНР они обречены на провал, поскольку ведут одновременно войну на два фронта. Своими действиями Вашингтон и Лондон лишь подталкивают Россию и Китай ко всё большему наращиванию сотрудничества», — заявил Блохин.

Флаги Китая и России

Legion-Media

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КНР, несмотря на наличие довольно существенного военного потенциала, пока не хочет идти на конфликт в регионе из-за действий Вашингтона и Лондона, считает Фельдман.