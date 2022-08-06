В МИД России заявили, что AUKUS создаёт вероятность размещения ядерного оружия в Австралии

Партнёрство AUKUS создаёт вероятность размещения ядерного оружия в Австралии, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

«Существует вероятность того, что в дальнейшем там (в Австралии. — RT) может быть размещено ядерное оружие, пусть и без формальной передачи его под контроль Канберры», — цитирует Вишневецкого РИА Новости.

По его словам, проблема AUKUS заключается в том, что в рамках партнёрства предполагается создание военной инфраструктуры ядерных государств на территории неядерного государства.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что реализация проекта трёхстороннего военного союза AUKUS по строительству атомных подводных лодок для Австралии может привести к гонке вооружений в регионе.

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что альянс AUKUS намерен продвигать интересы НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.