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Постпред КНР при ООН: реализация проекта AUKUS может привести к гонке вооружений в регионе

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Реализация проекта трёхстороннего военного союза AUKUS по строительству атомных подводных лодок для Австралии может привести к гонке вооружений в регионе. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«Это вызывает сомнения относительно мира и стабильности в регионе, а также может привести к гонке вооружений в регионе», — приводит его слова ТАСС.

Цзюнь отметил, что объяснения США и Великобритании по партнёрству в оборонном проекте AUKUS недостаточны.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Австралия при поддержке Великобритании и США занимается милитаризацией южной части Тихого океана.

Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что планы Канады, Японии и Новой Зеландии вести диалог с AUKUS говорят об их желании привнести военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.

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