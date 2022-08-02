Постпред КНР при ООН: реализация проекта AUKUS может привести к гонке вооружений в регионе
«Это вызывает сомнения относительно мира и стабильности в регионе, а также может привести к гонке вооружений в регионе», — приводит его слова ТАСС.
Цзюнь отметил, что объяснения США и Великобритании по партнёрству в оборонном проекте AUKUS недостаточны.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Австралия при поддержке Великобритании и США занимается милитаризацией южной части Тихого океана.
Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что планы Канады, Японии и Новой Зеландии вести диалог с AUKUS говорят об их желании привнести военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.