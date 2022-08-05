Лавров заявил, что AUKUS намерен продвигать интересы НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе

Военный альянс AUKUS намерен продвигать интересы НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, сотрудничеству на основе взаимного уважения в рамках АСЕАН угрожают создаваемые странами Запада «узкогрупповые структуры, в том числе военно-политической направленности».

«Налицо тенденция использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе», — сообщил Лавров.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что реализация проекта трёхстороннего военного союза AUKUS по строительству атомных подводных лодок для Австралии может привести к гонке вооружений в регионе.