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Лавров заявил, что AUKUS намерен продвигать интересы НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе

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Военный альянс AUKUS намерен продвигать интересы НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что AUKUS намерен продвигать интересы НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе
  • РИА Новости

По его словам, сотрудничеству на основе взаимного уважения в рамках АСЕАН угрожают создаваемые странами Запада «узкогрупповые структуры, в том числе военно-политической направленности».

«Налицо тенденция использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе», — сообщил Лавров.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что реализация проекта трёхстороннего военного союза AUKUS по строительству атомных подводных лодок для Австралии может привести к гонке вооружений в регионе.

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