Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках завлечь в блок AUKUS Новую Зеландию, Канаду и Японию.

По его словам, США создают в АТР форматы, которые предполагают милитаризацию региона для сдерживания Китая и российских интересов.

«Одним из конкретных проявлений такой линии стало создание военного блока AUKUS: Соединённые Штаты, Австралия, Британия, которые сейчас активно пытаются завлечь Новую Зеландию, Канаду, Японию», — заявил он.

Ранее Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что США теперь намерены заняться подчинением территорий азиатских стран.