Лавров: США намерены заняться подчинением азиатских пространств
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По его словам, пытаясь возродить однополярную модель под лозунгом «порядка, основанного на правилах», Запад повсюду насаждает разделительные линии в духе блоковой конфронтации: «либо с нами, либо против нас».
«Продолжая бездумный курс на расширение НАТО на восток, приближение военной инфраструктуры блока к границам России, теперь США поставили задачу подчинения азиатских пространств», — сказал министр.
Лавров напомнил, что на июньском саммите НАТО в Мадриде альянс заявил о своих претензиях на Азиатский регион.
«Этот, как он сам себя называет, «оборонительный» альянс провозгласил «неделимость безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона». Под лозунгом «индо-тихоокеанских стратегий» создаются закрытые форматы, подрывающие всю складывавшуюся десятилетиями вокруг АСЕАН открытую и инклюзивную региональную архитектуру. В дополнение ко всему затеяли игру с огнём вокруг Тайваня, обещая ему военную поддержку», — добавил российский министр.
Ранее Лавров заявил, что AUKUS намерен продвигать интересы НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.