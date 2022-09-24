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Лавров: США намерены заняться подчинением азиатских пространств

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что США теперь намерены заняться подчинением территорий азиатских стран.
Лавров: США намерены заняться подчинением азиатских пространств
  • globallookpress.com
  • © Lev Radin/Keystone Press Agency

По его словам, пытаясь возродить однополярную модель под лозунгом «порядка, основанного на правилах», Запад повсюду насаждает разделительные линии в духе блоковой конфронтации: «либо с нами, либо против нас». 

«Продолжая бездумный курс на расширение НАТО на восток, приближение военной инфраструктуры блока к границам России, теперь США поставили задачу подчинения азиатских пространств», — сказал министр.

Лавров напомнил, что на июньском саммите НАТО в Мадриде альянс заявил о своих претензиях на Азиатский регион.

«Этот, как он сам себя называет, «оборонительный» альянс провозгласил «неделимость безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона». Под лозунгом «индо-тихоокеанских стратегий» создаются закрытые форматы, подрывающие всю складывавшуюся десятилетиями вокруг АСЕАН открытую и инклюзивную региональную архитектуру. В дополнение ко всему затеяли игру с огнём вокруг Тайваня, обещая ему военную поддержку», — добавил российский министр.

Ранее Лавров заявил, что AUKUS намерен продвигать интересы НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

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