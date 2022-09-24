«Антикитайская стратегия»: как США, Великобритания и Австралия пытаются укрепить оборонное партнёрство AUKUS

США и Великобритания прилагают усилия, чтобы Австралия как можно скорее получила технологии по созданию атомных подводных лодок в рамках партнёрства AUKUS. Об этом говорится в заявлении лидеров трёх стран. Кроме того, в документе отмечается, что за год стороны «добились значительного прогресса» и укрепили сотрудничество по созданию гиперзвука и средств противодействия, а также вооружений для радиоэлектронной борьбы. Вместе с тем в заявлении подчёркивается, что AUKUS будет искать возможности для привлечения к своей работе союзников и «близких партнёров». По мнению экспертов, несмотря на все старания Вашингтона по укреплению AUKUS, созданного, по их словам, для продвижения интересов США в АТР и противодействия Китаю, партнёрство не сможет привлечь на свою сторону новые страны и уж тем более выиграть в противостоянии с Пекином.

Соединённые Штаты и Великобритания прилагают усилия, чтобы Австралия как можно скорее получила технологии по созданию атомных подводных лодок в рамках партнёрства в сфере безопасности AUKUS. Об этом говорится в заявлении лидеров трёх стран, опубликованном на сайте австралийского премьер-министра.

«За последние 12 месяцев мы добились значительного прогресса по вопросу о приобретении Австралией подводных лодок, оснащённых обычными средствами поражения и ядерными двигателями. Мы твёрдо привержены нашим обязательствам в том, что касается приобретения Австралией такого потенциала как можно скорее... США и Соединённое Королевство полностью сосредоточены на установлении подхода по вопросу о предоставлении Австралии технологии ядерных силовых установок для ВМС», — говорится в заявлении.

Помимо этого, в документе подчёркивается, что в рамках AUKUS стороны предприняли «значительные шаги» в сотрудничестве в сфере «передового потенциала». Речь идёт о контактах относительно инициатив, связанных с разработкой гиперзвукового оружия и средствами против него, радиоэлектронной борьбой, киберпространством, искусственным интеллектом, квантовыми технологиями и «дополнительными подводными средствами».

«Чтобы поддержать дальнейший прогресс по этим инициативам, мы продолжаем выступать за более активный обмен информацией и технологиями, продвигать более глубокую интеграцию наших промышленных баз и цепочек поставок и увеличивать темп наших инициатив в сфере оборонных инноваций. По мере прогресса нашей работы в рамках этих и других критически важных средств обороны и безопасности мы будем искать возможности привлечь к ней наших союзников и близких партнёров», — говорится в совместном заявлении.

По мнению авторов документа, необходимость в партнёрстве AUKUS «сейчас так же очевидна, как и год назад», когда оно было создано.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент США Джо Байден договорились расширять оборонительный союз, в том числе через партнёрство AUKUS. Об этом говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент США Джо Байден

AP

© Evan Vucci

«Они (лидеры США и Великобритании. — RT) согласились, что партнёрство между странами, подкреплённое общими ценностями, имеет ключевое значение в том, что касается защиты и продвижения свободы и демократии в мире. Они согласились наращивать эти связи, в том числе через укрепление наших тесных союзных отношений в оборонной сфере посредством НАТО И AUKUS», — подчёркивалось в пресс-релизе.

«Опасная региональная тенденция»

Напомним, в середине августа глава Минобороны России Сергей Шойгу обратил внимание на опасность партнёрства AUKUS. По его словам, планы расширения этого союза и подключения к нему новых региональных партнёров уже не скрываются.

«Ещё одна опасная региональная тенденция — это нацеленность AUKUS на развитие в Австралии атомного подводного флота. Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия», — заявил Шойгу.

Он пояснил, что «в глобальном измерении» появление австралийского атомного флота даст повод другим странам начать развитие аналогичного оружия.

«Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится», — подчеркнул министр обороны РФ.

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Кроме того, по словам Шойгу, не исключено, что натовские наработки в вопросе совместных ядерных тренировок будут перенесены в этот регион, а AUKUS может перерасти в военно-политический союз.

«Безблоковое, равноправное взаимодействие в регионе (Азиатско-Тихоокеанском. — RT) является достижением, которое не должно быть утрачено из-за насаждаемых извне фобий и попыток противодействия многополярному миру», — отметил глава Минобороны России.

В свою очередь, министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил 31 августа в интервью ABC Radio National, что три страны, входящие в AUKUS, в рамках этого партнёрства должны как можно скорее укрепить свой потенциал и получить наиболее современные оборонные возможности.

«Наша задача по линии AUKUS — задействовать наших лучших учёных, выстроить на базе этих трёх стран, если угодно, экосистему, объединённую экосистему, чтобы мы смогли усовершенствовать наш потенциал в максимально сжатые сроки, получить для этих стран самые современные оборонные возможности, в том числе, разумеется, в области гиперзвукового оружия и защиты от него, чему уделяется большое внимание в рамках работы, которую сейчас осуществляет AUKUS», — сообщил Марлз.

«Нет шансов выиграть противостояние с Пекином»

Как отметил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT, Вашингтон, Лондон и Канберра ведут совместные разработки по созданию гиперзвукового оружия, поскольку Соединённые Штаты не справляются с этим самостоятельно.

«Дело в том, что у США буксуют программы по гиперзвуку, несмотря на все их тектонические усилия и огромное вливание денег. Теперь Белый дом решил, что объединение наиболее перспективных разработок трёх стран ускорит этот процесс. Как распределяются роли между сторонами, конечно же, не раскрывается, но очевидно, что американцы будут заниматься самим гиперзвуковым двигателем, а различными вопросами навигации и управления на гиперзвуковых скоростях — Великобритания и Австралия», — сказал аналитик в беседе с RT.

Президент США Джо Байден во время объявления о создании партнёрства AUKUS

AP

© Andrew Harnik

По словам Леонкова, такое объединение усилий говорит о том, что США поставили перед собой амбициозную задачу в сжатые строки «решить вопрос с гиперзвуком, которым пока не обладают».

«Партнёры же Вашингтона надеются получить свою долю гиперзвуковых вооружений», — добавил эксперт.

Кроме того, все три страны по отдельности не в состоянии догнать или перегнать разработки, которые ведутся в Китае и России по другим направлениям в военно-технической сфере, полагает Леонков.

«Поэтому Вашингтон, Лондон и Канберра решили действовать сообща не только по гиперзвуку, но и по ряду других вооружений, в частности комплексов РЭБ. Стороны намерены совместными усилиями проработать многие перспективные виды оружия, которым должен управлять искусственный интеллект», — пояснил аналитик.

При этом, по мнению Леонкова, активность Вашингтона, Лондона и Канберры в рамках AUKUS, а также планы по увеличению подводного флота союзника США — это прямой вызов Китаю.

«КНР имеет собственный прогрессивный флот, но вынужден продолжать модернизацию из-за таких недружественных действий англосаксов. Пекин также наверняка будет увеличивать количество средств, способных заниматься поиском и уничтожением подводных лодок противника», — уверен он.

Схожего мнения придерживается и военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, AUKUS создан для продвижения американских интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и противодействия Китаю.

«В конце концов Австралия получит многоцелевые атомные подводные лодки — это продолжение общей политики, которая направлена на усиление давления на КНР. Наряду с тайваньским вопросом, который США используют, пытаясь максимально обострить ситуацию в регионе, Вашингтон всё более активно привлекает Австралию и Великобританию к своей антикитайской стратегии», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Однако, несмотря на желание США, Великобританиии Австралии расширить сеть своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такой план обречён на провал, считает Коновалов.

«Им не удастся создать аналог НАТО в АТР. Список их близких союзников в регионе весьма небольшой. В этот список они изо всех сил пытаются включить Индию, используя противоречия, которые существуют у неё с Китаем, но им это не удаётся. У Индии своя собственная независимая политика и очень давние связи с Россией. На стороне США только Австралия, Новая Зеландия и Япония. Остальные страны в регионе не готовы идти в фарватере Вашингтона», — считает эксперт.

По мнению Коновалова, партнёрство с Австралией в рамках AUKUS необходимо Соединённым Штатам для создания «непотопляемого авианосца в виде Австралийского континента».

«Однако американцы напрасно думают, что у них есть рычаги давления на Китай — Пекин успешно создаёт эффективные инструменты противостояния. Кроме того, КНР лучше играет в долгую, чем США. У Вашингтона нет шансов выиграть противостояние с Пекином, который к тому же наращивает сотрудничество с Россией», — заключил аналитик.