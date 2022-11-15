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Глава Евросовета Мишель заявил, что не планирует встречу с Лавровым на полях G20

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что не планирует проводить встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии.

«Встреч с Лавровым не запланировано», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерреш заявлял о своём желании встретиться с Лавровым на полях саммита G20 на Бали.

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