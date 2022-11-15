«Запад будет настаивать на политических дискуссиях»: чего можно ожидать от саммита G20 в Индонезии

В Индонезии стартует саммит «Большой двадцатки» (G20). В нём принимают участие лидеры и представители стран с наиболее развитым или развивающимся уровнем экономики. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин из-за плотного рабочего графика посетить саммит не смог. На встрече традиционно рассматриваются глобальные финансовые и экономические проблемы. Однако в этом году не исключён перекос в сторону политических дискуссий из-за обострившейся геополитической ситуации, считают эксперты. По их мнению, страны Запада попытаются навязать партнёрам антироссийскую повестку. На этом фоне саммит может продемонстрировать способность лидеров мировых государств к конструктивному сотрудничеству, полагают аналитики.

Во вторник, 15 ноября, на индонезийском острове Бали начинает работу двухдневный саммит «Большой двадцатки». Он пройдёт уже в 17-й раз. В нём примут участие лидеры и представители стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Традиционно предметом внимания членов G20 являются вопросы финансового и макроэкономического характера. Как уточнил 11 ноября в интервью газете Le Figaro президент Индонезии Джоко Видодо, важно обсудить нынешний энергетический кризис, пандемию, рост стоимости жизни, продовольственные проблемы и найти «конкретные способы сотрудничества, чтобы поддержать мировую экономику».

Эксперты полагают, что ввиду обострившейся мировой геополитической обстановки избежать общеполитических дискуссий не удастся, особенно в свете того, что гостем саммита в этом году станет Украина.

«Запад будет настаивать на политических дискуссиях. Возможно, там постараются снизить градус риторики, так как все понимают, что агрессивные выступления не пройдут. Но полностью лишать себя возможности в очередной раз сделать заявление на международной арене западные страны не станут. От Запада России стоит ожидать политического давления и обвинений во всех бедах, включая экономические», — пояснил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

С его мнением согласен и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Я считаю, что участникам не удастся сосредоточиться на профильных вопросах саммита, в первую очередь экономических. Перекос в сторону политических обсуждений очевиден, и он начался ещё до открытия саммита», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Попытки изоляции

Стоит отметить, что ещё до старта саммита ряд западных представителей высказали намерение продемонстрировать России её якобы изолированность на внешней арене из-за событий на Украине. В частности, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе 11 ноября в интервью телеканалу ABC заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на РФ, заставляя её отступить, так как ухудшение экономической ситуации в мире якобы связанно именно с действиями Москвы.

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«Международному сообществу следует продолжать… призывать (президента РФ. — RT) Владимира Путина отступить. Сдай Россия назад, мы увидели бы не просто улучшение в мировой экономике; но также важно, чтобы господину Путину стало ясно, что эти действия привели к изоляции России со стороны государств», — пояснил глава австралийского кабмина.

Острым высказыванием отметился и британский премьер-министр Риши Сунак, чьи слова 12 ноября растиражировали западные СМИ. В частности, он заявил о намерении «призвать к ответу» Россию и «разоблачить» её якобы презрение к международному сотрудничеству.

«Этот саммит G20 не будет рутинным. Мы призовём режим Путина к ответу, изобличим его полное презрение к тому международному сотрудничеству и уважению суверенитета, выразителями которых являются площадки, подобные «Группе двадцати», — подчеркнул политик.

Позднее в статье для газеты The Telegraph Сунак обвинил Россию в «экономической напряжённости по всему миру» и превращении продовольствия в оружие.

Отсутствие у британского руководства планов вести конструктивный диалог с РФ накануне встречи G20 подтвердил и глава МИД страны в эфире телеканала Sky News. По его словам, Лондон не собирается возвращаться к нормализации отношений с Москвой.

«Мы выскажем им (русским. — RT) всё напрямую. Мы не будем вести себя с ними так, будто всё в порядке. На саммите «Большой двадцатки» мы не будем обращаться с ними так, как с нашими друзьями и союзниками», — Джеймс Клеверли.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли

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© Janine Schmitz/Photothek

Помимо британских представителей продемонстрировать России холодный приём на саммите намерены и политики ЕС. Как сообщила 11 ноября The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники, представители стран Евросоюза хотят создать максимум препятствий для работы российской делегации и убедить остальных участников бойкотировать взаимодействие с ней.

«Это также значит отговаривать их (международных партнёров. — RT) от встреч с (главой МИД РФ Сергеем. — RT) Лавровым или любым другим главой российской делегации или во время выступления России организовать выход людей из зала», — рассказал газете один из представителей внешнеполитической службы ЕС.

По его словам, в содружестве намерены высказать России свою позицию о её действиях «прямо в лицо».

О том, что «тема военного конфликта на Украине будет на Бали центральной», сообщил изданию и собеседник в Елисейском дворце.

«Будет коалиция, Россия в изоляции», — уточнил он.

При этом источники The Telegraph признают, что их критические выступления могут не встретить поддержки среди остальных участников саммита.

Слабую вероятность того, что Запад преуспеет в консолидации участников G20 на почве антироссийской риторики, отмечают дипломатические источники газеты Politico. По их словам, западным странам вряд ли удастся повторить успех, которого они добились на саммите «Большой семёрки» (G7) 4 ноября, приняв итоговое коммюнике с осуждением действий России.

«Ясно, что такой же жёсткости, как в «Группе семи», у нас быть не может, когда требуется согласие русских, китайцев и саудовцев», — заявил собеседник издания.

В Politico также сообщили, что индонезийское руководство предпринимает шаги по предотвращению напряжённости на саммите, призывая западных лидеров смягчить риторику в отношении РФ для принятия итоговой резолюции встречи.

Флаги стран-участниц саммита G20

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© Christoph Soeder/picture alliance

Приглашённый участник

Однако снижать напряжённость явно не намерены на Украине, которая в этом году приглашена на саммит в качестве гостя. Несмотря на то, что её президент Владимир Зеленский отказался от поездки в Индонезию, он планирует выступить перед участниками онлайн.

«Наша позиция будет представлена. Очень содержательно. Мы дадим ответы на многие вопросов, которые звучат сейчас. Публичные ответы. Чтобы их слышали все наши люди, все наши партнёры, каждый и каждая, кто нас поддерживает», — заявил он в обращении 13 ноября.

В свою очередь, в Верховной раде представили законопроект об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы, усилить санкции против Москвы и нарастить финансовую помощь Украине. Ранее со схожей инициативой выступали Канада и США.

Однако, как отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко 14 ноября в комментарии журналистам, исключить Россию из G20 невозможно.

«Это такие политические упражнения на тему, но не более того. «Двадцатка» значительно шире, чем западные партнёры», — пояснил дипломат.

Концентрация усилий на реальных угрозах

Российскую делегацию в этом году возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Встречу «Большой двадцатки» Владимир Путин пропустит из-за плотного рабочего графика, сообщил журналистам 11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, онлайн-выступление лидера на встрече также не планируется. При этом Песков отметил, что через Сергея Лаврова Владимир Путин передал индонезийскому руководству «слова признательности за конструктивный диалог» в преддверии саммита.

Свои сожаления по поводу отсутствия российского президента на балийском саммите уже высказал Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом оба политика попытались связать решение Путина с его якобы нежеланием столкнуться с критикой на саммите.

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«Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20. Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, которая сформулирована многими странами мира», — заявил журналистам 13 ноября Шольц.

В свою очередь Сунак в статье для The Telegraph в тот же день посетовал, что теперь глава РФ «даже не попытается объяснить свои действия» в отношении Украины Западу.

Между тем Россия на саммите в Индонезии намерена озвучить ряд инициатив в сфере продовольствия и энергетики и подчеркнуть важность демонополизации глобальной экономической архитектуры. Как пояснила 10 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова, российская сторона подтвердит готовность оставаться надёжным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки и выскажется против любых попыток ценового и иного внешнего давления на страны.

Помимо этого, на полях саммита может быть поднят вопрос дальнейшей судьбы зерновой сделки, уточнил Александр Грушко.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Москва считает принципиально важным, чтобы G20 концентрировала свои усилия на реально существующих, а не надуманных угрозах.

«Категорически не приемлем политизацию «двадцатки», привнесение в её дискуссии непрофильных и заведомо конфронтационных сюжетов, изоляции отдельных участников по ложным обвинениям. Убеждены, что «Группа двадцати» призвана заниматься именно социально-экономическим блоком проблем. Расширение её повестки за счёт вопросов мира и безопасности, о чём также говорят многие другие страны, нежизнеспособно», — заявили в министерстве 13 ноября.

МИД РФ

globallookpress.com

Не станут жертвовать своими интересами

Эксперты сходятся во мнении, что попытки западных стран свести встречу G20 к осуждению действий России, перекладыванию на неё ответственности за экономическую ситуацию в мире и к организации изоляции РФ не будут иметь успеха.

«Изоляция России мало кому выгодна. Страны, не входящие в так называемый коллективный Запад, не поддерживают давления на Москву, хоть и понимают, что оно может перекинуться и на них. Однако там также осознают, что именно Россия может противостоять Западу, пытающемуся навязать всем свои правила игры, и, соответственно, поддержать их на пути развития и укрепления самостоятельности на мировой арене», — полагает Владимир Брутер.

Между тем западные страны вряд ли оставят попытки перетянуть на свою сторону как можно больше участников «двадцатки» посулами или угрозами, сказал в комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на Бали

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© Emin Sansar/Anadolu Agency

«Англосаксы и иже с ними активно анонсируют свои планы создать для России на саммите видимость изоляции. Надеются увлечь этой идеей и другие страны. Но замечу, что это лишь видимость. Большинство крупных государств, таких как Китай, Индия, Турция, способны противостоять этому, отстаивая свои интересы. Ведь сотрудничество с РФ им выгодно, чтобы ни говорили на Западе. И они не станут жертвовать своими интересами в угоду кому-либо», — уверен аналитик.

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К тому же мировая общественность уже устала от усилий западных стран повсюду проталкивать интересующую их Украину в ущерб прочим общемировым проблемам, подчеркнул Никита Данюк.

«Попытки консолидировать страны G20 вокруг антироссийской риторики не увенчаются успехом. Западный лагерь всегда действует сплоченно и одинаково, но всегда проваливается, когда в эту орбиту пытается вовлечь другие страны. К тому же украинская ситуация не имеет ничего общего с повесткой саммита — экономикой и энергетикой. Её можно привязать только косвенно — по зерновой сделке», — уверен эксперт.

Аналитики также считают, что судьба итогового коммюнике на G20 пока под вопросом. Несмотря на все усилия руководства Индонезии сгладить политические углы на саммите и призвать Запад к конструктивному разговору, согласовать декларацию, которая бы удовлетворила все страны, будет сложно.