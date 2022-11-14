Bloomberg: разошлись в оценках — из-за украинского конфликта саммит G20 впервые может завершиться без совместного заявления

Из-за вероятного отказа ряда стран осудить Россию за спецоперацию на Украине саммит «Большой двадцатки» в этом году впервые может завершиться без совместного заявления, передаёт Bloomberg. Одна из стран, которая выступает против осуждения России, — Китай. Впрочем, источники агентства называют причины такой позиции Поднебесной «неясными».

Отказ России назвать спецоперацию на Украине «войной» является основным камнем преткновения в принятии совместного заявления с саммита «Большой двадцатки» на этой неделе. Это может поставить по разные стороны Россию, Китай и некоторые страны с развивающимися экономиками и остальные государства —члены неформальной организации, отмечает Bloomberg.

Саммит «двадцатки», который в этом году проходит на Бали, впервые может завершиться без совместного заявления, согласованного всеми членами — крупнейшими экономиками мира. Новостное агентство полагает, что это поставит под сомнение эффективность группы на фоне роста разногласий между богатыми членами и теми странами, на которые пришлась основная тяжесть экономических потрясений за последние годы.

«Дурным знаком» Bloomberg называет то, что Россия и США не смогли договориться о формулировках для совместного заявления по итогам Восточноазиатского саммита в Камбодже в выходные. Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США и их союзников в том, что они настаивают «на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине», так как Россия считает свои действия в стране «специальной военной операцией».

По словам дипломатов, знакомых с ходом переговоров, одним из возможных сценариев является так называемое раздельное коммюнике, при принятии которого страны разделятся на группы в зависимости от их позиции по тому или иному вопросу. Ещё один вариант — заявление «19+1», когда основная часть «Большой двадцатки» принимает совместное заявление, а Россия выступает с несогласием. Другой вариант — резюме дискуссий, подготовленное Индонезией.

Москва может согласиться на формулировку, которая относится к конфликтам в целом, но не указывает непосредственно на Украину, считает один из источников. Однако отмечается, что это может не удовлетворить США и другие страны. В итоге может получиться подобие компромисса. Но некоторые страны в итоге просто воздержатся от участия в саммите.

По словам источников агентства, несмотря на препятствия, Индонезия, принимающая саммит, упорно настаивает на необходимости прийти к соглашению. Тот факт, что участники саммита согласны продолжать переговоры, многие называют поводом для оптимизма. Источники уверяют, что множество стран осознают последствия отказа от принятия коммюнике, особенно в условиях, когда в «двадцатке» царит напряжённость, в том числе между США и Китаем.

«Мы ведём интенсивные переговоры со всеми участниками. Мы довольно быстро убедились, что ведётся интенсивный диалог со странами Глобального Юга, в Азии, Африке и Южной Америке. И мы будем стараться сделать это до последнего момента», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Ханое в выходные.

При этом источники указывают на то, что Китай не хочет подписывать коммюнике с осуждением России. Однако они называют «неясными» мотивы Пекина. Один из источников предполагает, что, Китай не считает, что полная изоляция России — его экономического и дипломатического партнёра — отвечает интересам страны. Поднебесная также не одобряет усилия, во главе которых стоят США, заставить другие страны занять более жёсткую позицию в отношении России, в том числе с помощью санкций.

Один чиновник из страны, не входящей в «Большую семёрку», указал на то, что переговоры оказались сложными, потому что такие страны, как США, настаивают на «агрессивных» формулировках в отношении России. По его словам, страны с развивающимися рынками стремятся к более деликатному подходу, и если согласования совместного заявления достичь не удастся, то виноваты будут именно США и их союзники.

Чиновник из другой страны, не входящей в «семёрку», сказал, что Бразилия, Южная Африка и Индия — которые вместе с Китаем и Россией входят в БРИКС — предпочли бы более умеренные формулировки относительно конфликта на Украине по целому ряду причин.

Он добавил, что Китай обеспокоен тем, что осуждение России может проложить путь для более резких заявлений в будущем относительно поведения Поднебесной в отношении Тайваня. По его словам, представители Южной Африки не хотят указывать на конфликт на Украине, так как в мире существует множество других конфликтов. А Индия выступает против спорного заявления, так как будет принимать саммит «Большой двадцатки» в следующем году.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил журналистам в воскресенье, что «Соединённые Штаты и наши партнеры по «Большой семёрке» проявляют добрую волю к подготовке совместного заявления или коммюнике». Салливан подчеркнул, что Вашингтон надеется на его принятие, однако посмотрит, как будут развиваться события.

Высокопоставленный французский чиновник сказал, что маловероятно, что все члены «Большой двадцатки» подпишут заявление, в котором упоминался бы украинский конфликт. По его словам, можно рассчитывать на альтернативные варианты, такие как раздельные заявления или декларация, подготовленная Индонезией. Анонимный источник заявил, что важнее всего в ходе саммита сохранить давление на Россию и предотвратить дальнейший раскол между богатыми и развивающимися странами.

По словам некоторых чиновников, пока неясно, примет ли Лавров, который, как ожидается, приедет на саммит вместо президента Владимира Путина, участие в таких мероприятиях, как традиционное «семейное фото» лидеров. Один дипломат сказал, что само присутствие Лаврова на саммите делает это фото маловероятным, хотя французский чиновник отметил, что лидеры всё же могут сделать совместное фото во вторник. Даже представители Индонезии не знают, на каких мероприятиях появится Лавров. По словам ещё одного источника, с которым на условиях анонимности побеседовал Bloomberg, Лавров намерен покинуть саммит раньше времени и у него запланировано лишь несколько двусторонних встреч.