Россия на саммите G20 подтвердит готовность остаться поставщиком продуктов и энергии
- РИА Новости
Вместе с этим она отметила, что Москва отвергает любые попытки ценового и иного внешнего давления.
«Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счёт, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений», — добавила дипломат.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять глава МИД страны Сергей Лавров.