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Россия на саммите G20 подтвердит готовность остаться поставщиком продуктов и энергии

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На саммите G20 Россия подтвердит готовность оставаться надёжным поставщиком продовольствия и энергоресурсов на мировые рынки на коммерческой и гуманитарной основах, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
Россия на саммите G20 подтвердит готовность остаться поставщиком продуктов и энергии
  • РИА Новости

Вместе с этим она отметила, что Москва отвергает любые попытки ценового и иного внешнего давления.

«Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счёт, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений», — добавила дипломат.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять глава МИД страны Сергей Лавров.

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