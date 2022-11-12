Президент Индонезии: саммит G20 покажет, способны ли страны по-прежнему сотрудничать

Индонезия в скором времени примет у себя саммит «Большой двадцатки», и её президент в интервью Le Figaro пообещал, что сделает всё возможное, чтобы обеспечить странам площадку для диалога. Однако, по его словам, и сами страны должны предложить конкретные решения современных кризисов. «Мы не должны позволить миру погрязнуть в новой холодной войне», — заявил президент Индонезии.

Мировая ситуация, очевидно, сегодня очень сложна и полна вызовов, отмечает президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Le Figaro. Его страна в ближайшее время примет у себя саммит «Большой двадцатки». Все страны этой группы отстаивают свои интересы, говорит президент, но при этом важно иметь в виду царящий ныне энергетический кризис, финансовые проблемы, пандемию, рост стоимости жизни, конфликт на Украине, «который ещё больше разделяет планету». «Мы должны найти конкретные способы сотрудничества, чтобы поддержать мировую экономику», — сказал Видодо.

«Мы не должны позволить миру погрязнуть в новой холодной войне», — заявил президент Индонезии. Он напомнил, что в июле посещал и Киев, и Москву, в обеих столицах встречался с лидерами, при этом его миссия была гуманитарной. «Моя цель — предотвратить мировой продовольственный кризис», — говорит он, напоминая, что у России и Украины больше 207 млн тонн зерновых. Он выражает надежду, что Москва и Киев смогут договориться, поскольку сейчас цены на питание и энергетику в мире постоянно растут.

«Мы стоим перед кризисом, и он многоуровневый — от энергетики до продовольствия. На кону судьба миллионов человек по всему миру. G20 должна достигнуть конкретных результатов. А Индонезия сделает всё, чтобы создать пространство для постоянного диалога в поиске общих решений», — приводит издание слова президента.

Он напомнил: Россия — член «Большой двадцатки», благодаря её ВВП, и поэтому её представителей, как и всех остальных, ждут на Бали. Он рассказал, что несколько дней назад он общался с Путиным по телефону и тот сообщил, что приедет, если будет возможность. Позже, правда, отмечает издание, Кремль объявил, что российская делегация прибудет без Путина.

«Я признаю, что ситуация очень сложная», — отмечает глава Индонезии. По его словам, никто не ожидал, что конфликт на Украине затянется так надолго, и теперь как никогда нужно, чтобы лидеры «Большой двадцатки» проявили мудрость и чувство ответственности.

«Великие державы должны уважать разные мнения и работать с развивающимися странами. Речь идёт об общих интересах. Развивающиеся страны нуждаются в технологиях, инвестициях, и в конечном итоге это и в интересах развитых стран», — отмечает президент.

На саммите ожидается встреча лидеров США и Китая, и Джоко Видодо выражает надежду, что они смогут предложить новые решения мировых проблем. По его словам, если между крупнейшими державами установится хорошая коммуникация, то и напряжённость во всём мире может снизиться и появится дорога к диалогу. Индонезия — одна из стран из группы неприсоединения, поэтому она хочет играть роль умиротворяющего фактора в мировом соревновании.

«Восстановление мировой экономики не произойдёт, если все лидеры не станут работать совместно», — уверен Видодо. По его словам, этот саммит «Большой двадцатки» станет тестом, который покажет, возможно ли по-прежнему вести международное сотрудничество в столь сложной ситуации.

При этом сама Индонезия показывает весьма неплохие результаты: за первые 9 месяцев этого года её экономика выросла более чем на 5%, ей удаётся контролировать инфляцию, наращивать производство нефти. В целом страны Юго-Восточной Азии могут расти довольно быстро, если удастся сохранить мир и стабильность, отмечает политик. Но им нужно больше сотрудничества с другими частями света, в том числе с Европой.

Джоко Видодо рассказывает в интервью и про себя самого: раньше, задолго до президентского поста, он продавал мебель. И он признаётся, что вести переговоры с бизнесменами ему проще, чем с политиками. Когда же журналист Le Figaro спросил президента, не собирается ли он идти на третий срок в обход Конституции, тот категорично заявил, что этого не будет. «И добавлю, что у меня нет намерения становиться и вице-президентом», — отметил Видодо.