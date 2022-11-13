Politico: Индонезия склоняет страны Запада к смягчению риторики в отношении России на G20

Президент Индонезии Джоко Видодо и другие представители страны убеждают западных лидеров смягчить риторику в отношении России во время саммита G20, который проходит на Бали, пишет Politico со ссылкой на дипломатов. Как утверждает газета, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Бразилия не намерены критиковать российскую спецоперацию на Украине, как это делает Запад.

«Американские, европейские, австралийские, канадские и японские официальные лица входят в число тех, на кого оказывается давление со стороны индонезийских коллег, вплоть до президента Джоко Видодо, чтобы они проявили «гибкость» и рассмотрели возможность использования менее жёсткой риторики», — пишет издание.

Как поясняет газета, это нужно для того, чтобы Россия, представленная на саммите министром иностранных дел Сергеем Лавровым, согласилась на итоговое коммюнике G20 по окончании мероприятия.

Принятие заявления по итогам встречи может стать личным успехом для Видодо, говорится в статье.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать её выступления на саммите G20.

По информации The Independent, на саммите решили отказаться от традиции делать общую фотографию из-за разногласий между его участниками.

В частности, британский премьер Риши Сунак заявил, что хочет раскритиковать Россию в ходе G20.