Telegraph: ЕС и Лондон будут стремиться изолировать делегацию России на саммите G20

Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать её выступления на саммите G20. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Мы пытаемся работать с партнёрами, чтобы показать крайне убедительно, что международное сообщество думает о... незаконных действиях России (на Украине. — RT)... Это означает также отговаривать их от встреч с Лавровым или с кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, или заставлять людей уходить, когда Россия встает, чтобы выступить», — приводит издание слова представителя европейской внешнеполитической службы.

В материале отмечается, что европейцы дадут российской делегации понять: любые переговоры должны проводиться «на условиях, приемлемых для Киева».

Как информирует издание, Рим, Берлин, Мадрид и Париж, вероятно, будут содействовать изоляции Москвы, в то время как Пекин — нет, поскольку «китайцы и русские тесно сотрудничают».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Владимира Путина отказаться от участия в саммите G20 связано с его графиком.

Он также подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять глава МИД страны Сергей Лавров.