The Independent: на саммите G20 в Индонезии не будут делать общее фото с мировыми лидерами

На саммите G20 в Индонезии организаторы решили отказаться от традиции делать общую фотографию из-за разногласий между его участниками. Об этом пишет The Independent.

«Так называемого семейного фото, на котором мировые лидеры вместе позируют на крупных международных саммитах, демонстрируя силу и единство, похоже, не будет на предстоящем саммите», — пишет издание.

Газета отмечает, что разногласия по поводу российской спецоперации «снижают шансы на то, что лидеры крупнейших экономик мира найдут консенсус на саммите на Бали».

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать её выступления на саммите G20.