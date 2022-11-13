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Шольц выразил сожаление в связи с решением Путина не ехать на саммит G20 на Бали

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сожалеет о решении президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали.
Шольц выразил сожаление в связи с решением Путина не ехать на саммит G20 на Бали
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20... Я не думаю, что это (решение. — RT) изменится в последнюю секунду. Если это произойдёт, меня бы это порадовало», — цитирует его ТАСС со ссылкой на DPA.

Немецкий политик призвал Москву выступить с предложениями об урегулировании ситуации на Украине.

«Но это никак не должны быть переговоры, во время которых Россия будет навязывать мир», — добавил он. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Владимира Путина отказаться от участия в саммите G20 связано с его графиком.

Он также подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять глава МИД страны Сергей Лавров.

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