«Не может быть и речи о гарантиях безопасности»: как Россия отреагировала на провокацию Киева на фоне зерновой сделки

Россия как одна из основных участниц «Черноморской зерновой инициативы» приостанавливает её реализацию до прояснения ситуации вокруг террористической акции, которую Украина осуществила против боевых кораблей и гражданских судов, находившихся на рейде Севастополя. Как пояснили в Минобороны РФ, это подразумевает приостановку движения по коридору, созданному в рамках этой инициативы, поскольку Москва не может гарантировать безопасность судов на данном маршруте. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что атака Киева ставит крест на гуманитарном измерении договорённостей, достигнутых в Стамбуле в конце июля. Эксперты отмечают правомерность реакции Москвы, поскольку Украина использовала выделенные для судоходства коридоры для нападения на РФ. Аналитики также подчёркивают, что возможное перезаключение сделки должно происходить на условиях российской стороны.

Движение по коридору безопасности в Чёрном море, созданному в рамках реализации зерновой сделки, будет приостановлено до прояснения ситуации вокруг совершённой Украиной 29 октября террористической атаки против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе, сообщили в Минобороны РФ.

Там констатировали, что движение судов по этому фарватеру недопустимо, так как Киев использует его для ведения боевых действий против России.

«В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях», — пояснили в Минобороны.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Сочи подчеркнул, что беспилотники, нацеленные на стоявшие в Севастопольской бухте корабли, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. Глава государства отметил, что в сложившейся ситуации, если Украина атакует гражданские суда, во всём обвинят Россию, которая взяла на себя обязательства обеспечить их безопасность.

«Минобороны правильно ставит вопрос о том, чтобы провести дополнительную работу с ООН, а та, в свою очередь, — с Украиной, чтобы Киев гарантировал безопасность этого коридора», — сказал Путин.

В то же время постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заедании Совбеза заявил, что атака Киева ставит крест на гуманитарном измерении стамбульских договорённостей.

«Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Чёрное море остаётся зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», — сообщил дипломат.

По его словам, за время реализации «Черноморской инициативы» более 70 судов были задержаны, а некоторые даже отстранены за систематические нарушения правил зерновой сделки, включая попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.

При этом заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова расследовать все доказательства возможного использования сделки в военных целях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: «В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах... сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый».

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«Вы видите действия украинской стороны, вы видите, что именно этими действиями украинская сторона шла к срыву этой сделки, шла к тому, чтобы подорвать атмосферу гарантированной безопасности. Здесь нужно исходить из того, что известные действия украинской стороны привели к тому, что сделка под угрозой», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва продолжает контакты с Анкарой и ООН по дипломатической линии.

Реакция России является закономерной, так как всем участникам процесса должно быть очевидно, что украинская сторона воспользовалась открытыми коридорами безопасности в военных целях, отметил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Этот коридор был использован в целях нападения на морские силы России. Всё, что было задумано как мирный проект для обеспечения продовольственной безопасности, использовали для нападения. Коварный план, в котором были задействованы и беспилотник, который, вероятно, управлялся из США, и дроны, которые поставила Великобритания. Реакция России вполне объяснима», — сказал собеседник RT.

Он напомнил, что после достижения зерновых договорённостей РФ отказалась от операций в Чёрном море, однако действия Киева поставили на этом крест.

Черноморский теракт



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев приложит все усилия для того, чтобы зерновая сделка продолжала работать. При этом он обвинил Россию в намерении обострить продовольственный кризис, заявив, что в «зерновом коридоре» скопилось множество судов, которые не могут проследовать по маршруту.

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Напомним, Россия приостановила своё участие в сделке 29 октября. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, украинские вооружённые силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «Черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.

Специалисты Минобороны РФ провели анализ обломков использовавшихся в ходе атаки морских дронов, в том числе навигационных модулей канадского производства. Как установили военные, запуск беспилотников был осуществлён с побережья в районе Одессы. В дальнейшем они двигались по зоне безопасности зернового коридора, после чего изменили маршрут в направлении Севастополя. При этом координаты движения одного из дронов указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности этого коридора.

«По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», — сообщили в МО.

Политические решения

Соглашения так называемой Черноморской зерновой инициативы были заключены в Стамбуле 22 июля. Их участниками стали Россия, Украина, Турция и ООН. Соглашение было пакетным и состояло из двух документов.

В первом из них говорилось об обязательствах ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а во втором устанавливался алгоритм вывоза по гуманитарному коридору украинской сельхозпродукции из подконтрольных Украине черноморских портов.

Первоначальная продолжительность соглашений составляла 120 дней, её срок истекал 19 ноября — действие должно было быть автоматически продлено при отсутствии возражений сторон.

Несмотря на аргументацию Москвы, что коридоры безопасности использовались для провокации против Черноморского флота, США и ЕС призвали Россию отменить решение по приостановке реализации сделки. В частности, об этом заявили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит работу в рамках соглашения.

Ангар с зерном

AP

© Efrem Lukatsky

30 октября совместный координационный центр сторон сделки передал, что с Украины в рамках сделки отбыли шесть судов с зерном и продуктами питания. Позднее агентство Reuters со ссылкой на представителя ООН сообщило, что одному из судов разрешили продолжить движение после возобновления инспекций.

Однако на невозможность гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «Черноморской инициативе», указал и посол России в Турции Алексей Ерхов. В интервью газете Dünya он также отметил, что Москва не увидела прогресса по выполнению обещаний по облегчению поставок российской продукции, которые были даны ей в рамках сделки.

Комментируя сложившуюся ситуацию, военный эксперт Александр Хроленко отметил, что позиция Москвы является взвешенной.

«Россия не просто так приостановила участие в сделке. Есть все основания предполагать, что она используется для проведения провокаций против РФ. Фактически эти корабли могут везти замаскированные военные грузы. Досмотр кораблей, которые изначально идут в Одессу якобы пустыми, а потом возвращаются наполненными зерном, трудно провести досконально. Если вы когда-нибудь бывали на корабле, то знаете, что там столько скрытых помещений, которые невозможно досмотреть. Особенно, если речь идёт о сотнях больших кораблей», — пояснил собеседник RT.

Эксперты также напомнили, что безопасность прохода гражданских судов в рамках сделки обеспечивали корабли ВМФ России.

«Поэтому заявления Турции, Украины и ООН, что у сделки будет какое-то продолжение без РФ, нереалистичны. Без участия морских сил России безопасность этих коридоров обеспечить будет невозможно», — подчеркнул Хроленко.

Он также считает, что Москва в случае попытки проигнорировать её позицию может воспрепятствовать продолжению этой операции. «Можно или заблокировать порты, или повредить портовую инфраструктуру Одессы. Оба этих варианта являются выполнимыми», — пояснил военный эксперт.

Пиар на голоде



Киев использует ситуацию вокруг зерновой сделки для самопиара на теме роста цен на продовольствие, прокомментировал позицию украинского руководства эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Зеленский будет заявлять, что сделка продолжит работать, так как это благотворно влияет на его имидж. Однако польза для российской стороны от этой сделки была невелика, так что этот аттракцион невиданной щедрости нужно закрывать», — считает политолог.

В то же время Зеленский продолжает играть на публику и представлять себя спасителем человечества от голода, добавил собеседник RT.

«Очень важно дать понять, что эта тема закрыта и возврата к ней в том виде, в котором она существовала, больше не будет. Это не оставит возможности украинской стороне использовать этот вопрос для собственного пиара», — отметил Брутер.

Здание МИД России

РИА Новости

Как отметил в комментарии RT зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, киевский режим с самого начала воспользовался обстоятельствами соглашения по вывозу зерна для антироссийских провокаций.

«Киев сделал всё, чтобы сорвать эту сделку. Теперь выяснилось, что эти коридоры безопасности и суда могли использоваться для атаки на Черноморский флот и Севастополь. Украина и Запад продают зерно и получают за это деньги. Турция получает зерно как посредник. Россия получила теракт и обвинения в том, что она провоцирует продовольственный кризис и голод», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что Москва приняла участие в этом соглашении из гуманитарных соображений, чтобы обеспечить зерном бедные и развивающиеся страны.