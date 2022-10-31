Посол: Россия не видит выполнения обещаний по облегчению экспорта в рамках зерновой сделки

Москва не видит выполнения обещаний по облегчению поставок российской продукции в рамках зерновой сделки, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.

«Конечно, мы поставляем ряд продуктов на международный рынок, в том числе в Турцию, которая традиционно закупает у нас большое количество зерна. Но мы не видим выполнения данных нам обещаний относительно облегчения наших поставок», — заявил он в интервью турецкой газете Dünya.

Ерхов уточнил, что препятствия для экспорта российских удобрений через европейские страны не были устранены, а доступ в европейские порты для российских судов закрыт.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

В Совместном координационном центре сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Чёрном море в понедельник, 31 октября, в рамках зерновой инициативы.