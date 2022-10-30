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СКЦ: Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в рамках зерновой сделки 31 октября

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В Совместном координационном центре (СКЦ) сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Чёрном море в понедельник, 31 октября, в рамках зерновой инициативы.

«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих с Украины и двух прибывающих», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что делегация ООН проинформировала об этом делегацию России.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

При этом в Минобороны Турции также отметили, что продолжат досмотр судов с зерном 30 и 31 октября в рамках зерновой сделки.

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